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AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması

17.09.2021 16:01
AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması, System.String[]

Manisalı üreticilerin kuru üzümlerini bakanlığın açıkladığı taban fiyatın altında elden çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kuru üzümlerini TMO'ya satan üreticilerin kuru üzüm bedellerinin 7-10 gün içerisinde ödeneceğini açıkladı.

Manisalı üreticilerin kuru üzümlerini bakanlığın açıkladığı taban fiyatın altında elden çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, kuru üzümlerini TMO'ya satan üreticilerin kuru üzüm bedellerinin 7-10 gün içerisinde ödeneceğini açıkladı. Başkan Hızlı ayrıca bugün itibariyle TMO'dan randevu alan üretici sayısının 3 bini, kuru üzüm miktarının ise 22 bin tonu geçtiğini belirtti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı yazılı bir açıklama yaparak TMO tarafından alınan kuru üzüm bedellerinin 7-10 gün içerisinde ödeneceğini belirtti. Başkan Hızlı, TMO'nun son 3 yıldan beri kuru üzüm alımı gerçekleştirdiğini, bunun üreticiler için bir güvence ve gelir sigortası gibi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Hızlı açıklamasında, "TMO hububat ve bakliyatta yürütmüş olduğu yoğun faaliyetlere ilave olarak Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin de destek ve katkılarıyla çekirdeksiz kuru üzüm alımı için görevlendirilmiştir. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından yapılan planlamalar ile son 3 yıldan beri TMO üzerinden kuru üzüm alımı gerçekleştirilmektedir. Kuru üzümde alım yapılması ve fiyat açıklaması üreticilerimiz için bir güvence ve gelir sigortası gibi değerlendirilmelidir. Bilindiği üzere kuru üzüm, yurt içi tüketiminden ziyade ihracat amaçlı üretilen önemli bir tarım ürünüdür. TMO alım fiyatı açıklarken; ürün maliyeti, yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri dikkate almaktadır. 2020 yılı hasat döneminde yurtdışı kuru üzüm piyasası 2 bin dolar civarında iken, sezon içerisinde salgın döneminin etkisi ile tüketimin azalması, diğer rekabetçi ülkelerin düşük fiyatlarla satış yapmaları dolayısıyla yurtdışı piyasalarında ton başına yaklaşık 200 dolar gerilediği görülmektedir. Kuru üzümde üreticiler tüccarın insafına bırakılmamıştır." dedi.

"Randevu alan üretici sayısı 3 bini tonaj sayısı 22 bin tonu geçti"

"Geçtiğimiz yıl piyasa şartlarına göre belirlenen alım fiyatı bu yıl da piyasa gerçekleri dikkate alınarak belirlenmiş ve üretici için referans olacak alt fiyat ilan edilmiştir." diyen Başkan Hızlı, "TMO tarafından açıklanan alım fiyatı, çekirdeksiz kuru üzümün bu fiyatın altında işlem görmesini önlemek amacıyla belirlenmiş bir taban eşik fiyattır. Belirlenen alım fiyatı, üreticilerimizin ürünlerini bu fiyatın altında satmasını engellemek için açıklanmıştır. Hali hazırda üreticilerimiz randevularını alarak TMO alım noktalarına ürünlerini teslim etmektedir. Üreticilerimizin tercihlerini TMO'dan yana kullanmaları memnuniyet vericidir. Randevusunu alan çiftçi sayısının bugün itibariyle 3 bin, tonaj olarak da 22 bin tonu geçmiş olduğu bilgisi mevcuttur." şeklinde konuştu.

Haftanın 6 günü alım yapılıyor

Üreticilerin kilogramı 11-11.50 TL'den tüccarlara kuru üzüm satışı yaptıklarını duyduklarını kaydeden Başkan Hızlı şunları söyledi: "Üreticilerimize çağrımız kesinlikle devletimizin belirlemiş olduğu taban fiyatın altında ürünlerini elden çıkarmamalarıdır. TMO kendisine arz edilen çekirdeksiz kuru üzümün tamamını satın almak için gerekli olan her türlü hazırlığı yapmıştır. TMO alımında herhangi bir tonaj sınırlaması söz konusu değildir. Bu kapsamda TMO alım nokta sayısı artırılmıştır. Haftanın 6 günü alım yapılmaktadır. 1 çuval için 500 gram alınan dara, bu yıl 300 grama düşürülmüştür. Ürün bedelleri rutin olarak en geç 21 gün içerisinde ödeneceği belirtilse de Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla bu ödemeler 7-10 günde yapılacaktır. Ayrıca TMO alım noktalarında ürün teslim edecek üreticilere her türlü kolaylık sağlanacaktır. Kuru üzüm üreticilerimizin emekleri üzerinden siyası propaganda yapanlara itibar edilmemelidir. Son 3 yılda devletimizin kuru üzüm üreticilerimize sahip çıktığı gerçeği göz ardı edilerek, hiçbir şey yapmadan üreticiye sahip çıkıyormuş gibi açıklama yapan siyasilerin çiftçilerimizin nezdinde hiçbir itibarlarının kalmadığı net olarak görülmektedir. Bu gibi siyasi anlayışa en güzel cevabı, ürünlerini devlet kurumu olan TMO'ya veya belirlenmiş fiyatın altında tüccar kesimine satış yapmayarak üreticilerimizin verdiklerini görüyoruz." - MANİSA

AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması

Bekir Pakdemirli, Salih Hızlı, AK Parti, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması - Son Dakika
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