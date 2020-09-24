AK Parti'li Hızlı kongre sürecini değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti'li Hızlı kongre sürecini değerlendirdi

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, tamamlanan ilçe kongreleri sürecini değerlendirerek "Biz tazelenerek, güven tazeleyerek, yolumuza 2023-2053-2071 hedeflerimiz doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz.

AK Parti'li Hızlı kongre sürecini değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, tamamlanan ilçe kongreleri sürecini değerlendirerek "Biz tazelenerek, güven tazeleyerek, yolumuza 2023-2053-2071 hedeflerimiz doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamda milletimizin bizden beklentilerini biliyoruz ve sorumluluğumuzun ağırlığının farkındayız" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, tamamlanan ilçe kongrelerini değerlendirdi. İlçe kongrelerinin başarıyla tamamlandığını belirten Hızlı görevi yeni devralan ve güven tazeleyen yönetimlere başarılar diledi. Korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm kurallara riayet edilerek bir kongre süreci yaşandığını aktaran Hızlı, "Manisa İl Başkanlığı olarak ilçelerimizde kongre sürecimizi tamamladık. Kongrelerimizde bizleri desteklerini esirgemeyen Teşkilat Başkanımız Erkan Kandermir, MKYK üyesi Ege Bölge Koordinatörümüz Manisa Milletvekilimiz Murat Baybatur, İl Koordinatörümüz MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ve milletvekillerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Bu coşkuyu bizlerle paylaşan il yönetimi arkadaşlarıma partimizin delegelerine mahalle başkanlarımıza tüm teşkilatımızın her bir bireyine ayrı ayrı ve Cumhur İttifakı ilçe başkanlarına ve belediye başakanlarına teşkilatlarına misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Selendi İlçe Kongremizde bizleri yalnız bırakmayan Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Başarılı bir kongre süreci geçirdiklerini belirten Hızlı, "Güzel bir kongre süreci tamamladık. Her ne kadar tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla partililerimizle bir araya gelme süremiz kısıtlansa da kongrelerde açıklanan tüm kurallara riayet ettik. Salgın nedeniyle gönüldaşlarımızla, partililerimizle tokalaşamadık, sarılamadık. Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerimiz zorunlu olmadıkça kongreye katılmadı. Salona yaşlı ve çocuklar davet edilmedi. Kongrelerimiz öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda yapıldı. Kongrede kullanılan tüm ekipmanlar ve alanlar dezenfekte edildi. Kongre esnasında tıbbi maske takıldı. Partililerimizin salonlara girerken ateşleri ölçüldü, kolonya ikram edildi. Sandalyeler arasında mesafe bırakıldı. Konuşmacıların konuşma süreleri kısa tutuldu. Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulunduruldu. Kabinlerde kalma süresi de kısıtlandırıldı" diye konuştu.

Çalışmalarına devam edeceklerini belirten AK Parti'li Hızlı, "Siyasetin merkezinde yer alan bir partinin neferleri olmaktan mutluyuz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde milletimizin güvenini boşa çıkarmadan, canla başla of bile demeden çalışmaya devam edeceğiz. 19 yıldır ülkemize hizmet eden AK Parti tecrübeli, vefakar, fedakar kadrolarını yeni arkadaşlarımızla takviye ederek bundan sonra da inandığı yolda yürümeye devam edecek. Kongreler tazelenme dönemi, bir bayrak değişimidir. Biz de tazelenerek, güven tazeleyerek, yolumuza, 2023 - 2053 - 2071 hedeflerimiz doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamda milletimizin bizden beklentilerini biliyoruz ve sorumluluğumuzun ağırlığının farkındayız. AK Parti olarak her zaman yaptığımız gibi bundan sonra da vatandaşımızın sesine kulak verecek, halkın nabzını tutacağız. Hem yeni sosyolojinin yani toplumsal dinamiklerin okunması hem de yeni metotların uygulanması yönünde bir çabamız var. Partimize duyulan teveccühten bunu da en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Kongre sürecimiz il kongresi ile devam edecek. İl kongresi takviminin de önümüzdeki günlerde genel merkezimiz tarafından açıklanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Salih Hızlı, AK Parti, Manisa, Kongre, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Hızlı kongre sürecini değerlendirdi - Son Dakika


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