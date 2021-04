AK Parti'li Hızlı: "Lobiler gerçeği değiştiremez" - Son Dakika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmasına tepki göstererek, "ABD'nin 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımasını tanımıyoruz, kabul etmiyoruz ve kınıyoruz" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde 'Ermeni Soykırımı' ifadesine sert bir dille tepki gösterdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hızlı, "Tarih tarihçilerin alanıdır. Lobiler gerçeği değiştiremez. Bilimsel temellere ve araştırmalara, arşiv incelemelerine ve çalışmalarına dayanmayan, sadece belirli lobilerin baskısıyla 1915 olaylarının ABD Başkanı Biden tarafından 'Ermeni Soykırımı' olarak nitelendirilmesi gerçeği saptırmaktan ve ülkemizi hak etmediği, gerçek olmayan itham ve zanlar altında bırakmaktan başka hiç bir şey değildir. ABD'nin 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımasını, tanımıyoruz, kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Ülkemizin bölgesinde dengeleri değiştiren bir aktör olmasına ve kendi milli dış siyasetini yapmasına bağlı olarak gelişen Türkiye karşıtlığının en bariz örneklerinden birisini daha yaşıyoruz. Osmanlı Devletinde Teba-i Sadıkan olarak isimlendirilen Ermeni toplumu ile birlikte Anadolu coğrafyasında her zaman kol kola gönül gönüle birlikte yaşamış, Ermenilerin her hakkını kendi hakkı gibi savunmuş ve korumuş bir toplumun Ermenilere soykırım yaptığını iddia etmek tarih bilmezliğin yada tarihi gerçekleri yok saymanın en sarih örneğidir. Bu nasıl bir soykırımdır ki bu insanlardan vatandaşlığımıza geçmek isteyenleri almış kabul etmişiz. Vakıflarını hastanelerini ibadethanelerini korumuşuz, bu olaylarda yetim öksüz kalan çocukları için yetimhaneler kurmuşuz ve 105 yıldır bir ve beraber yaşıyoruz. Biz eğer soykırım yaptıysak bunları kim yaptı bu insanlar hangi coğrafyada yaşamaya eşit yaşamaya devam ediyorlar. Geçmişi her şeyden önce bir medeniyet olan, gittiği her yere adaleti, kalkınmayı götüren bizler dünyanın değişik coğrafyalarında defaten soykırım girişimleri ile yüz yüze kalmamıza rağmen asla bu insanlık suçunu işleyen olmadık. Kendi çıkar ve menfaatleri uğruna kendilerinden zayıf insanları ve toplumları tam anlamıyla sömürmekten utanmayan çekinmeyen devletlerin bize söyleyecek sözleri olmadığı gibi insanlığa özür borçları vardır. Bu talihsiz açıklamayı sevinç ile karşılayan iki ana grup var. Birisi FETÖ diğeri HDP. Bu yapıların ne olduğunu kimden talimat aldığını amaçlarının ne olduğunu zaten hepimiz biliyor ve bunlarla mücadele ediyoruz. Üzüldüğümüz esas nokta ise iktidar uğruna bu yapılarla ittifak kurmakta yan yana olmakta, beraber yürümekte sıkıntı görmeyen, mahsur görmeyen, şehitlere karşı sorumluluk hissetmeyen muhalefet partilerinin bir kere olsun bunlara 'dur' demiyor, bir kere olsun milli duruş sergileyemiyorlar. Türkiye bunlardan çok gördü ve hepsini devlet yapısı içerisinde eritti bitirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi alnımız ak başımız diktir ve dünya 5'ten büyüktür" dedi. - MANİSA