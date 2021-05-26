AK Parti'li İleri: Demokrasiye uzanan her kirli el ülkeyi geri götürür - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Biliyoruz ki demokrasimize, milletimizin özgür iradesine uzanan her kirli el ülkemizi geriye götürmekte, geleceğimizin inşasına koyduğumuz her bir tuğlayı da yıkmaktadır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, yaptığı yazılı açıklamada; millet iradesinin, postalların altında ezildiği, demokrasinin üzerine vesayet rejiminin serildiği 27 Mayıs 1960 darbesinin, ülke tarihinin en utanç verici vesikalarından biri olduğunu belirtti. 27 Mayıs darbesinin, onu takip eden tüm darbe ve vesayet girişimlerinin önünü açtığını ve altyapı hazırladığını kaydeden İleri, "2001 yılında Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan, gücünü milletten alarak tek başına iktidara gelen AK Parti'nin başlattığı kalkınma hamlesi de yine aynı karanlık odaklar tarafından e-muhtıra ve 15 Temmuz gibi girişimlerle engellenmeye çalışılmış ve yıldırma politikaları ile partimiz sindirilmek istenmiştir. Bu sefer 'Yeter Söz Milletindir' sesi kısık kalmamış, milletimiz demokrasiye, iradesine çok güçlü bir şekilde sahip çıkmıştır. Biliyoruz ki demokrasimize, milletimizin özgür iradesine uzanan her kirli el ülkemizi geriye götürmekte, geleceğimizin inşasına koyduğumuz her bir tuğlayı da yıkmaktadır" dedi.Özellikle gençlerin demokrasi tarihine ve 27 Mayıs darbesine giden süreci iyi öğrenmeleri, anlamaları ve bu yolda kullanılan manipülasyon yöntemlerini görmeleri gerektiğini belirten İleri, "Maziden alacakları dersler ve tecrübeler ile yarınlarımızı vesayet rejimlerinden koruyacak, demokrasimizin sağlam temelleri üzerinde kalmasını sağlayacaklardır. Buna olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu başta olmak üzere Yassıada sürecinde şehit edilen tüm büyüklerimizi, ülkemizin gelişmesi, ilerlemesi, kalkınması, büyümesi ve yarınlarına emin adımlarla ulaşması adına mücadele eden tüm kahramanlarımızı, varlığıyla, hizmetleriyle gurur ve onur duyduğum Demokrat Parti'nin bakanlarından dedem Ahmet Tevfik İleri'yi rahmetle, şükranla yad ediyorum" dedi.