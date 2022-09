AK PARTİ'Lİ İLERİ GENÇLERİMİZ TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK GELECEĞİNE DE SAHİP ÇIKIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Zaten inovasyona ve yenilikçiliğe açık bir toplumun fertleriyiz ama özellikle şu içinde bulunduğumuz dönemde gençlerimiz, Türkiye'nin teknolojik geleceğine de sahip çıkıyor dedi.

AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Trabzon'da partisinin il başkanlığını ziyaret etti, açıklamalarda bulundu. TEKNOFEST Karadeniz'e 1 milyonun üzerinde katılım olduğunu hatırlatan İleri, Türkiye'yi dolaştıkça gençlerle bu programları yaptıkça görüyoruz ki gençlerimiz geleceğe ümitle bakıyorlar, gençlerimizin gözlerinde ışık var. Gittiğimiz yerlerde yapay zekadan tutun, uzay teknolojilerine kadar birçok noktada AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ülkemizi bu alanlarda nereye getirebileceğini soruyorlar. Biz görüyoruz ki her şeye rağmen, şu an maalesef kamuoyunu meşgul etmeye çalışan mandacı zihniyete rağmen bu ülkenin gençleri ümit dolu, cesaret dolu ve bizim geleceğimizin teminatı her zaman olduğu gibi gençlerimiz. Biz onlara güveniyoruz, onlar da bize güveniyor. TEKNOFEST Karadeniz'e ilgi çok büyüktü. 1 milyon 250 bin ziyaretçi oldu. TEKNOFEST gibi organizasyonlar, çeşitli illerdeki bilim merkezleri sayesinde gençlerimiz arasında inovasyon kültürü mayasını tutmuş durumda. Zaten inovasyona ve yenilikçiliğe açık bir toplumun fertleriyiz ama özellikle şu içinde bulunduğumuz dönemde gençlerimiz Türkiye'nin teknolojik geleceğine de sahip çıkıyor. Kendilerine her ne kadar birileri sürekli olarak ve inatla 'Z kuşağı' olarak hitap etseler de bizim gençlerimiz' biz TEKNOFEST kuşağıyız, biz Türkiye'nin teknolojik geleceğini inşa edecek kuşağız' diyorlar diye konuştu.

Gündeme dair açıklamalarına devam eden İleri, 6'lı masaya da değinerek, şu ifadeleri kullandı Türkiye birçok alanda yaptığı sıçramanın benzerini ekonomi alanında da yapacak. Tabi AK Parti hükümeti ve Cumhurbaşkanımız bu gibi icraatlarla meşgulken karşımızdaki muhalif yapıya da şöyle bir bakmak gerekiyor. Artık herhalde 6+1 olarak tanımlayabileceğimiz ancak ömrü noktasında bizim de çok net bir şey göremediğimiz, tahminimizden daha bir sürede de dağılma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum ben. Bu yapı kurulduğu günden bugüne güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin ötesinde ortaya net veya ciddi bir vizyon koyamadı. Dolayısıyla değerler üzerinden değil, makamlar üzerinden kurgulanmış olduğu gözüken bir yapıdır bu ve bir vizyon etrafında toplanmaktan ziyade karşıtlık etrafına toplanmış oldukları için aslında siyasi bir yapı olarak tanımlamakta da güçlük çekiyoruz. Biz biliyoruz ki siyaset vizyon işidir, siyaset vizyonla yapılır, siyaset matematik işi değildir sadece. Bunları mutlaka onlara da hatırlatmak gerekiyor.

'MANİPÜLASYON SİYASETİ ORTAYA KOYUYOR'

6'lı masanın yargı kararları ile çeliştiğini belirten İleri, sözlerini şöyle tamamladı Milletimiz bu süreci takip ediyor. Bu yapı ortaya net bir vizyon koyamadığı için belki son 50-60 yıldır yaptıkları üzere benzer zihniyetlerin manevi atalarından bahsediyorum, biraz ortalığı bulandırmak adına bir manipülasyon siyaseti ortaya koyuyor. Öncelikle bir süre devlet bürokrasisini adeta hukuksuzluğa teşvik ettiler, bir süre vatandaşlarımıza borçlarınızı ödemeyin çağrısı yaptılar, son olarak da KHK kapsamında uzaklaştırılanların tümünü birden geri alacaklarını iddia ederek aslında yargı kararlarıyla da çelişebilir noktaya geldiler. Tabi ki bunlar devlet ciddiyetiyle örtüşmeyen, bu milletin kadim devlet geleneğinde yeri olmayan söylemler. Bu anlamda siyasi söylem olarak nitelendirmek de oldukça güç. Bu millet vesayetin kalktığını, vesayetin yok olduğunu gördü. Bu millet teknoloji alanındaki atılımlarımıza şahit oldu, bu millet ekonomik anlamda toparlanmaya şahit oldu. Bu millet öz güvenini tekrar kazandığı günleri gördü. Ben inanıyorum ki hem bir vatandaş olarak hem bir siyasetçi olarak bu millet Türkiye'de siyasetin normalleştiği, siyasi muhalefet yapanların da gerçek anlamda muhalefet yaptığı günleri de inşallah görecektir. Biz bu mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz, bu milleti kalkındırmak yolundaki davamızda Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürümeye devam edeceğiz.