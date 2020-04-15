AK Parti'li İlyas Şeker: "Türkiye, koronavirüse ilk savaş açan ülkelerden oldu" - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'li İlyas Şeker: 'Türkiye, koronavirüse ilk savaş açan ülkelerden oldu' - Son Dakika

AK Parti'li İlyas Şeker: "Türkiye, koronavirüse ilk savaş açan ülkelerden oldu"

6 saat önce

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Ülkemiz, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ilk savaş açan ülkelerden oldu.

AK Parti'li İlyas Şeker:

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Ülkemiz, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ilk savaş açan ülkelerden oldu." dedi.

Şeker, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının dünyada başladıktan 90 gün sonra 10 Mart'ta görüldüğünü belirterek "Ülkemiz, Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı ilk savaş açan ülkelerden oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koordinasyonunda, virüs salgının Türkiye'ye sıçramasını engellemek ve salgının yayılma hızını düşürmek için çalışmaların yoğunlaştırıldığını dile getiren Şeker, 10 Ocak'ta Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturulduğunu, 14 Ocak'ta koronavirüs hastalığının rehberinin hazırlandığını ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadeleye yönelik Avrupa ülkelerine göre çok daha erken tedbirler alan ülke olduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinin ilk vaka görüldükten itibaren 39-54 gün sonra tedbirler almaya başlarken Türkiye'nin ise 2-3 günde harekete geçerek tedbirleri almaya başladığını anımsatan Şeker, ilk vakadan bir gün sonra okulların ve üniversitelerin eğitimlerine ara verildiğini, kamuya açık toplu etkinlik alanlarına katılımların kısıtlandığını belirtti. Şeker, ikinci günde, kapsamlı seyahat ve ulaşıma kısıtlama getirildiğini, dördüncü günden sonra ise insanların toplu bulunduğu mekanların geçici olarak kapatıldığını ve vatandaşların evde kalmasının teşvik edildiğini kaydetti.

Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk vaka görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanı'mız koordinasyonunda, vaka tespiti, teşhis, tedaviler ve vatandaşımıza verilecek maskeler dahil masraflarının tamamı devletimiz tarafından karşılanıyor. Sağlık altyapımızın güçlü, sağlık çalışanlarımızın özverili olması verilen hizmetlerin kalitesini artırırken, ölüm hızının yavaşlamasını ve iyileşme oranının hızla artması da sağlanmış oluyor. Dün akşam Sağlık Bakanı'mız da bunu ifade ettiler. Hükümetimiz, ihtiyaç sahiplerine, açıklanan ekonomik paketlerle karşılıksız veya uygun şartlarla destek verdi, vermeye devam ediyor."

Dünyayı saran koronavirüsün en büyük ekonomiye sahip ülkeleri bile 30 kuruşluk maskeye muhtaç ettiğini vurgulayan Şeker, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla dünyanın süper güçleri de dahil olmak üzere onlarca ülkeye karşılıksız tıbbi malzeme, maske desteğini verdik, vermeye devam ediyoruz." dedi.

Hükümet bu çalışmaları yaparken yerel yönetimlerin de koronavirüsle mücadelede önemli sorumluluklar üstlendiğini dile getiren Şeker, "Hükümetimizin çalışmaları yanında, Kocaeli'nde özellikle büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, 'salgın küresel, mücadele yerel' diyerek şov ve reklam yapmadan kendi bütçeleriyle ihtiyaç sahiplerine birçok hizmetler sunuyorlar ve sunmaya da devam edecekler." diye konuştu.

Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı hizmetleri de anlattı.

Koronavirüs, İlyas Şeker, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:12 Kaynak: AA

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