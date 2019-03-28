Son Dakika Haberleri: AK Parti'li İrfan Kartal'dan Esnaf Ziyareti

AK Parti'li İrfan Kartal'dan Esnaf Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gürpınar ilçesinde esnafı ziyaret ederek destek istedi.

AK Parti'li İrfan Kartal'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gürpınar ilçesinde esnafı ziyaret ederek destek istedi.

Seçim kapsamında gece gündüz çalışmalarını sürdüren İrfan Kartal, Gürpınar'da esnafı ziyaret etti. Ziyaretinde büyük ilgi gören ve seçimler için destek isteyen Kartal, "Esnafımız kimin yanındaysa; o güçlüdür, o kazanır. Bugün gördük ki esnafımız bizim yanımızda, hizmetten yana ve bizler 31 Mart günü hem Gürpınar'da hem de Van'da zafere ulaşacağız" dedi.

Esnafın talep ve isteklerini yerinde dinleyen Kartal, yanına gelen herkesle kucaklaşıp, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Gürpınar esnafından destek sözü alan Kartal, herkese teker teker teşekkür ederek ilçeden ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Gürpınar, AK Parti, İrfan Kartal, Kartal, Güncel
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