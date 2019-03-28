AK Parti'li İrfan Kartal'dan Esnaf Ziyareti
1 saat önce
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gürpınar ilçesinde esnafı ziyaret ederek destek istedi.
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Gürpınar ilçesinde esnafı ziyaret ederek destek istedi.
Seçim kapsamında gece gündüz çalışmalarını sürdüren İrfan Kartal, Gürpınar'da esnafı ziyaret etti. Ziyaretinde büyük ilgi gören ve seçimler için destek isteyen Kartal, "Esnafımız kimin yanındaysa; o güçlüdür, o kazanır. Bugün gördük ki esnafımız bizim yanımızda, hizmetten yana ve bizler 31 Mart günü hem Gürpınar'da hem de Van'da zafere ulaşacağız" dedi.
Esnafın talep ve isteklerini yerinde dinleyen Kartal, yanına gelen herkesle kucaklaşıp, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Gürpınar esnafından destek sözü alan Kartal, herkese teker teker teşekkür ederek ilçeden ayrıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:16 Kaynak: İHA
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