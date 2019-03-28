Son Dakika Haberleri: AK Parti'li İrfan Kartal'dan Hastalara Ziyaret

AK Parti'li İrfan Kartal'dan Hastalara Ziyaret

1 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, hastaları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

AK Parti'li İrfan Kartal'dan Hastalara Ziyaret, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, hastaları ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi görmekte olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret etti. Hastanede yatmakta olan her hastanın elini sıkan Kartal, "Hükümet olarak, Sağlık Bakanlığımız ile birlikte hastalarımızın iyi olabilmesi için her türlü imkanı sağlamaya, her yatırımı gerçekleştirmeye hazırız. Tüm hastalarımıza Rabbimden şifalar dilerim" dedi.

Hasta ve hasta yakınlarının öneri ve taleplerini de dinleyen İrfan Kartal, daha sonra buradan ayrıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:11 Kaynak: İHA

Van, AK Parti, İrfan Kartal, Kartal, Güncel
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