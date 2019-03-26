AK Parti'li İrfan Kartal'dan Seçim Çalışması

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, seçim çalışmaları kapsamında Muradiye ve Çaldıran ilçelerini ziyaret etti.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, seçim çalışmaları kapsamında Muradiye ve Çaldıran ilçelerini ziyaret etti.



İl olarak Muradiye ilçesine geçen İrfan Kartal, Muradiye Belediye Başkan Adayı Kemal Polat ile birlikte Yumaklı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Ardından Topuzarpa Mahallesi'ndeki Burukan (Buruki) aşiretine mensup gençlerle buluşan İrfan Kartal, son olarak Muradiye Kaymakamı Harun Yücel'i ziyaret ederek, yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hususunda istişare etti



Daha sonra beraberindeki AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile Çaldıran ilçesine geçen İrfan Kartal, AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Şefik Ensari'nin de katılımıyla Çaldıran Devlet Hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Partisi tarafından düzenlenen mitinge de katılan İrfan Kartal, Çaldıran'ın şimdiden kararını verdiğini belirterek, "Sen ne güzelsin Çaldıran. Bu ne coşku Çaldıran. Halkımız, gönüldaşlarımız, 1 Nisan sabahına bir başka uyanacaklarının kararını vermişler. Çaldıran'ı hizmet ile buluşturacağız inşallah. Çaldıranlı hemşehrilerimizin bizlere ve gönül belediyeciliği ile 31 Mart'ta adayımız Şefik Ensari'ye destekleri tam. Çaldıran kararını çoktan vermiş. Vakit hizmet vakti demiş" ifadelerini kullandı.



Seçim çalışmalarını gece gündüz sürdüren İrfan Kaltal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 13.00'da Van Beşyol Meydanı'nda katılacağı miting öncesi alanda yapılan çalışmaları kontrol etti. - VAN

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