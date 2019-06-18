Son Dakika Haberleri: Ak Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması
Son Dakika Güncel Haber

Ak Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması

21 dakika önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul'daki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ak Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul'daki seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bir süredir İstanbul'da bulunan AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde seçim çalışmalarına yüksek bir tempo ile devam ediyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde Vanlı hemşehrileri ile buluşan Kartal, düzenlediği toplantılarda 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri için partisinin adayı Binali Yıldırım'a destek istiyor. Gittiği her semtte, her ilçede büyük bir coşku ve heyecan ile karşılanan Kartal, Türkiye'nin neresinde olursa olsun her bir hemşehrisinin yanında olduğunu, her bir hemşehrisine kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade etti. Kartal, İstanbul seçimleri sonuçlanıncaya kadar İstanbul'da çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. - VAN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:56 Kaynak: İHA
Van, İrfan Kartal, AK Parti, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ortak yayınla ilgili AK Parti'den açıklama: Yalan söyleyen birisine İstanbul emanet edilmez İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: 'Çaldılar' deyince ses CHP'den geliyor, demek ki bir şey var Balkonda silahlı saldırıya uğrayan AK Parti meclis üyesi hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:17:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ak Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]