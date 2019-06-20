Son Dakika Haberleri: AK Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması

1 saat önce

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Haziran seçimleri için hemşehrilerini ziyaret ederek partisinin adayına destek istiyor.

AK Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması, System.String[]
AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, 23 Haziran seçimleri için hemşehrilerini ziyaret ederek partisinin adayına destek istiyor.

Özellikle Esenyurt ve Sancaktepe ilçelerine yoğunlaşan İrfan Kartal, bu iki ilçede ikamet eden Vanlı hemşehrileri ile bir araya gelmeye, çeşitli dernekleri ziyaret etmeye, STK temsilcileri ile görüşmeye devam ediyor. 'Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız' sloganı ile çalışmalarını yürüten Kartal, 23 Haziran seçimlerinde tüm İstanbul halkının partilerinin adayı olan Binali Yıldırım'ı İstanbul'a başkan yapacaklarını ve böylelikle İstanbul'un hizmete, yatırıma, istihdama ve büyümeye devam diyeceği hususunda şüphelerinin olmadığını ifade etti. - VAN
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:52 Kaynak: İHA
AK Parti, İrfan Kartal, Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilek İmamoğlu'dan, "Ekrem Bey'i kıskanıyor musunuz?" soruna yanıt: Kıskanmıyorum desem doğru olmaz Cani koca eşini öldürmeden önce havalimanından çiçeklerle karşılamış 460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:22:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li İrfan Kartal'dan seçim çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]