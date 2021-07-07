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AK Parti'li İskenderoğlu: "Çanakkale, ipeğe damgasını vuracak" - Son Dakika

AK Parti'li İskenderoğlu: "Çanakkale, ipeğe damgasını vuracak"

07.07.2021 17:20
AK Parti'li İskenderoğlu:

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin, "Gelibolu'nun kadınları kozalarından çıkıyor" projesiyle, ipeğe damgasını vuracağını söyledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale'nin, " Gelibolu'nun kadınları kozalarından çıkıyor" projesiyle, ipeğe damgasını vuracağını söyledi.

İskenderoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelibolu Piri Reis Eğitim, Kültür, Gençlik Spor, Turizm ve Sosyal Dayanışma Derneğinin, sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında, "Gelibolu'nun kadınları kozalarından çıkıyor" projesinin başvurusunu yaptığını anlattı.

Gelibolu ve Çanakkale'de ipek böceği üretimini canlandırmak için önemli bir proje başlatıldığını kaydeden İskenderoğlu, projenin hedefinin, kadın nüfusunun yüzde 20'sine ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek böceğini öğretmek olduğunu ifade etti.

"Gelibolu'nun kadınları kozalarından çıkıyor" projesinin 26 köyü öncelikle hedef aldığını dile getiren İskenderoğlu, boşalan köy okullarında eğitimler verileceğini belirtti.

Gelibolu'da ipek evlerini hayal ettiklerini anlatan İskenderoğlu, "Çanakkale'mizde ipek köylerini konuşur halde olacağız." dedi.

Yapacakları çalışmada canlılara zarar vermeyeceklerinin altını çizen İskenderoğlu, "O kurtçuklar ölmeden, biz ipeklerimizi kadınlarımızla buluşturacağız. Asrın projesi olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte ipek yolunu buluşturmayı hedefliyoruz Çanakkale'mizde." diye konuştu.

Proje kapsamında ithalatın da azalacağına işaret eden İskenderoğlu, "Biz, sadece ipeği, fularlarımızda, kravatlarımızda değil, savunma sanayinde, sağlık sektöründe, kozmetik sektöründe de kullanır hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çanakkale, ipeğe damgasını vuracak" diyen İskenderoğlu, proje için çok heyecanlı olduklarını kaydetti.

Jülide İskenderoğlu, Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li İskenderoğlu: 'Çanakkale, ipeğe damgasını vuracak' - Son Dakika


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