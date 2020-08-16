AK Parti'li İskenderoğlu, geleceğin teknoloji yıldızlarını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında Çanakkale'den sınava giren öğrencileri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığının "100 Günlük İcraat Programı"nda yer alan Deneyap Projesi'ne katılmak isteyen öğrenciler, 18 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sınava girdi.

İskenderoğlu da AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve il yöneticileri ile geleceğin teknoloji yıldızı adaylarını ziyaret ederek başarılar diledi.

Milletvekili İskenderoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sınavda başarı sağlayan öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne kabul edilerek, geleceğin teknoloji yıldızı olma hedefine bir adım daha yaklaşacağını belirtti.

Geleceğin teknoloji yıldızları arasında Çanakkaleli gençlerin de yer almasının kendilerini son derece mutlu edeceğini belirten İskenderoğlu, "Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Deneyap Atölyelerinin ilk etabında Çanakkale'nin de yer alması, yapılan sınava gençlerimizin de büyük ilgi göstermesi bizi mutlu etti. İnşallah Çanakkaleli gençlerimiz, gelecekte yerli ve milli teknolojilerimizin gelişiminde söz sahibi olacak. Hem ilimizden bu sınava katılım gösteren gençlerimizi hem de diğer şehirlerdeki teknoloji yıldızı adaylarımızı tebrik ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum." diye konuştu.