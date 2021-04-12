AK Parti'li İskenderoğlu: "Süt ürünlerinde marka şehir imajı geliştirilecek"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine Gıda OSB ile birlikte Bayramiç'te kurulması planlanan Küçükbaş OSB'nin Çanakkale'nin peyniri başta olmak üzere süt ürünlerindeki marka şehir imajını geliştireceğini söyledi.

Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine ilçesi Üvecik köyünde bulunan Uluova Süt Çiftliği'ni ziyaret etti. Çanakkale İl Tarım Müdürü Erdem Karadağ ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Jülide İskenderoğlu, süt ve süt ürünleri üretimi konusunda bölgenin en büyük tesislerinden olan Uluova Süt Çiftliği hakkında İşletme Müdürü Mesut Buran'dan bilgi aldı. 4 bin baş hayvanın bulunduğu ve yıllık 20 milyon litre süt üretiminin yapıldığı Uluova Süt Çiftliği tesislerindeki üniteleri inceleyen İskenderoğlu, " Türkiye'nin peynir başkenti olan Ezine'mizde böylesine büyük ölçekli bir tesisin olması Çanakkale'miz için kıymetli. Türkiye'nin en iyi süt ve süt ürünleri tesislerinden birisi olan Uluova, şehrimizin büyümesi ve markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte vizyonu, bakış açısı ve kullandığı ileri teknolojilerle bölgemizdeki diğer firmalarımıza örnek olmaktadır" dedi.

Üretim tesislerin sayısının artması gerektiğini de söyleyen İskenderoğlu, "Bu tarz firmalarımızın, çiftliklerimizin önünü açmak, sayılarını artırmak en büyük hedefimizdir. Çünkü biliyoruz ki bu vizyon ve kalitede firmalarımızın sayısının artması hem Çanakkale'mizi hem de ülkemizin kalkınması, büyümesi, gelişmesi ve bölge insanımızın refahı için büyük önemse sahiptir. Bu anlayışla çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Ezine'mizde inşaatı hızla biten Ezine Gıda OSB'si içerisinde hizmet verecek 91 fabrika ile birlikte sadece Ezine'nin değil bütün Çanakkale'mizin bölgemizin kalkınmasında önemli rol oynayacaktır. Yine Ezine'mizi de yakından ilgilendiren Bayramiç Küçükbaş OSB çalışmalarımıza başladık. Küçükbaş OSB'mizle birlikte bölgemiz küçükbaş hayvancılıkla ilgili ivme kazanacak ve özellikle Ezine peynirinin hammaddesi olan kuyun sütünün artırılması hedefleyen Bayramiç Hayvancılık OSB'miz ayrı bir dev proje. Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan ile birlikte her alanda hemşehrilerimizle olmaya, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için çalışmaya, Çanakkale'mize büyük eserler kazandırmaya var gücümüzle devam ediyoruz" diye konuştu. - ÇANAKKALE