AK Parti'li İsmet Uçma, Üsküdar'daki kitap fuarında anıldı - Son Dakika

Üsküdar Belediyesince düzenlenen 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nda, geçen yıl vefat eden eski AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma için anma programı gerçekleştirildi.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Uçma anısına hazırlanan kısa videonun gösterimiyle başladı.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu belediye başkanlığı yaptığı dönemde İsmet Uçma'nın kendisini sıkça ziyaret ettiğini söyledi.

Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayatımda şöyle bir tesiri oldu. 'Yaptıklarını, ettiklerini yazacaksın.' dedi bana. Onun sayesinde bir kaç kitap yazdım. İsmail Kahraman ağabeyin bir gün konuşmasında bir şey duydum, çok hoşuma gitti. Diyor ki 'İnsanın, hayatında amasız, fakatsız, lakinsiz insanlara ihtiyacı vardır. Önce tabii ki imanıyla Hazreti Peygamber'e tabi olur. Ama ondan sonra hayatında, bazen annesidir, bazen babasıdır ya da hayatın değişik anlarında ama, fakat, lakin demeden güvenebileceği insanlara ihtiyaç duyar.' Ben amasız, fakatsız, lakinsiz bir ağabey olarak tanıdım onu. Hayatımda böyle kaç tane adam var, belki 10 tane vardır siyasette, iş hayatında, sosyal hayatta. Onlardan biriydi. Önemli bir insandı, entelektüel bir insandı."

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da Uçma'nın sürekli okuyan, düşünen, yazan, not tutan bir yapıya sahip olduğunu aktararak, onun kitap sevgisinden bahsetti.

Uçma'nın rahatsızlığını ailesinden ve herkesten gizli tuttuğunu aktaran Ataş, "Bize sadece şunu söyledi; 'Benim bir hastaneye gitmem lazım. Biraz rahatsızlığım var.' 'Ağabey ne duruyorsun, git.' dediğimizde şu cevabı verdi bize, 'Oylamalar var. Bitirip öyle gidelim.' Böyle bir sorumluluk duygusu içerisinde, hastaneye yatması gereken bir halde Meclis'teki çalışmaları önceleyen bir dava bilinci..." ifadelerini kullandı.

Mustafa Ataş, "İsmet ağabeyi tek cümle ile tanımlamak gerekirse, günümüzün ve camiamızın filozoflarındandı. Her konuda bir fikri, bilgisi, birikimi olan ve bizim bugün doğru diye kabul ettiğimiz şeylerin aslında derinlemesine incelenip araştırıldığında doğru olmadığını da net şekilde ortaya koyan ve bunları savunan kişilikti. Gerçekten büyük bir değerimizi kaybettik." şeklinde konuştu.

"Yeri geldiğinde ağabey, yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde sırdaş..."

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da yaklaşık 12 yıllık tanışıklıkları olan Uçma ile baba-evlat ilişkisi kurduklarını, beraber uzun yolculuklar yaptıklarını anlattı.

Uçma'yı saatlerce dinlediğini, ondan çok şey öğrenmeye çalıştığını belirten Boyraz, "Gerçekten çok hikayemiz oldu. Son 12 yılında, evlatlarına ayırdığı zamanın katbekatını bana ayırdı. Ben de anne-babama ayırmadığım zamanın katbekatını onunla geçirdim hem misafirhanede hem Meclis'te. Sözünde dinlenilen, gönlünde demlenilen, sözü bile incitmekten imtina eden, kelamın ve kalemin üstadıydı." dedi.

Boyraz, Uçma'nın yaptığı hizmetlerin ve ortaya koyduğu düşüncelerin hep anılacağını kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ise İsmet Uçma ile hayatlarının Meclis'te değil Cağaloğlu'ndaki yayıncılık sürecinde kesiştiğini dile getirdi.

Turan, Uçma'nın okuduklarını ilk önce kendi hayatına sonra da etrafına yaymaya çalışan biri olduğunu aktararak, "Bu davanın önemli bir misyon adamıydı. Politikayı da siyaseti de bunun için yapıyordu, Sezai Karakoç, 'Ben bu alanı bir imanın, bir anlayışın, bir kavrayışın yaygınlaştırıldığı bir alan olarak görüyorum.' diye ifade ediyor. İsmet ağabey de öyle görüyordu." ifadelerini kullandı.

Uçma'nın en kızdığı anda bile dostlarını kırmadan, incitmeden, teşbih sanatının bütün inceliklerini kullanarak uyarıda bulunan bir kişi olduğunu söyleyen Turan, "Yeri geldiğinde ağabeydir, yeri geldiğinde arkadaştır, yeri geldiğinde sırdaştır, yeri geldiğinde bir uyarıcıdır. 30 yıldan fazladır tanıyorum, güzel bir hayat yaşadığına şahitlik etmişiz. Rahmetle, minnetle ve hasretle anıyoruz." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da İsmet Uçma ile TBMM'deki hatıralarından bahsetti. Çamlı, Uçma'yı, "TBMM'de muhalefet milletvekillerinin bile saygı duyduğu bir insan" olarak tanımladı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk ise çok farklı yönleri olduğundan ve şiir yazdığından bahsettiği Uçma için, "Tevhit düşüncesinin üzerine düşecek gölgeye bile tahammülü olmayan bir insandı." ifadesini kullandı.

Anma programına, 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir de katıldı.