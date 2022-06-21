AK Parti'li Kabaktepe, "İstanbul Buluşmaları"nda gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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AK Parti'li Kabaktepe, "İstanbul Buluşmaları"nda gazetecilerle bir araya geldi

21.06.2022 22:00
AK Parti'li Kabaktepe, "İstanbul Buluşmaları"nda gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, il başkanlığının düzenlediği geleneksel "İstanbul Buluşmaları"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, il başkanlığının düzenlediği geleneksel "İstanbul Buluşmaları"nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aynalıkavak Kasrı'ndaki etkinlikte davetlilere hitap eden Kabaktepe, insanın en temel ihtiyaçları konusunda bilimin her alanının farklı bir cevabı olduğunu dile getirdi.

Kabaktepe, "Ortak olarak en temel beklentilerimizden biri de haberdar ve bilgi sahibi olmaktır. Tüm bu süreçlerin oluşmasında, insanların kararının ortaya çıkmasında, spordan sanata, eğitimden kültüre kadar, bireysel yapıp etmelere kadar karar verme aşamasına giderken insanın ihtiyaç hissettiği konulardan biri de bilgi sahibi ve haberdar olmaktır. Bu geniş bir evrenin, geniş bir habitatın yapıcısı olan medya mensuplarına bu akşam buraya geldikleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Kabaktepe, medyanın alan ve tarz olarak çeşitlendiğini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital evren bambaşka bir açılım getirdi. Biz gazeteyi eline alan ve eline mürekkep geçen kuşaktan geliyoruz. Televizyonlara, internete alıştık. Şimdi dijital evrenle bambaşka bir sürece alıştık. Hızın önemsendiği, sürekli değişim ve dinamizm kazandığı, doğruluğun ve samimiyetin kendi içinde farklı perspektiflerle analiz edildiği bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçlerde toplumların, milletlerin hem direnç oluşturabilmeleri hem de bu olup bitenlere dair fikir sahibi olabilmelerinin temel emekçisi olan gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

İstanbul ve Türkiye'nin yarınları için çabayı sürdürme niyetiyle davetlilere teşekkür eden Kabaktepe, buluşmanın verimli olmasını diledi.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kaplan Öğüt, medya organlarının yönetim kurulu üyeleri, genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarları katıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Kabaktepe, 'İstanbul Buluşmaları'nda gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

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