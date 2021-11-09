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AK Parti'li kadın vekillerden, Lütfü Türkkan'a tepki - Son Dakika

AK Parti'li kadın vekillerden, Lütfü Türkkan'a tepki

09.11.2021 19:10

AK Parti'li kadın milletvekilleri, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

AK Parti'li kadın milletvekilleri, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, şehit ağabeyine küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

Basın toplantısında konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Böyle bir gündemle milletimizin huzurunda çıkmış olmaktan büyük bir üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Milletin ihtiyaçları ve talepleri üzerinde konuşmalı ve tartışılmalı ve çözüm üretmek gerekiyor. Ne yazık ki böyle alçak ve menfur bir saldırı hakkında sizlerle üzülerek basın açıklaması yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

'İLK VUKUATI DEĞİL'

Katırcıoğlu, Lütfü Türkkan'ın ilk vukuatı olmadığını belirterek, "Kocaeli'nde kaçak çiftliğinde bulunan 29 binanın yıkımı sırasında, sizler gibi haber yapmak için görev başında bulunan bir gazeteci arkadaşımızı akrabalarının da içinde olduğu kişilerce dövülmesine ve hastanelik edilmesine, dronu ve kamerasının kırılmasına hep birlikte şahit olmuştuk. Diğeri ise hukuki sürecin başladığı Ziraat Bankası'ndan çektiği ve ödemediği 36 milyon dolarlık kredi ile gündeme gelmişti kendileri. Bir diğeri ise Genel Kurulu izlemeye gelen bir şehit babasına kıyafeti sebebiyle 'burada ne işi var' diyerek adeta kovan bir tweet atmasına ve sonra silmesine şahit olmuştuk" dedi.

'KADINLARA HAKARET ETMİŞTİR'

Bingöl'de yaşanan olayı hatırlatan Katırcıoğlu, "Bingöl'de partisini ve genel başkanını eleştiren bir şehit ağabeyine el ense çekerek herkesin duyabileceği şekilde bacısına sinkaflı küfür etmesine üzülerek, utanarak şahit olduk. Bu davranış ne insanlığa sığar ne milletvekilliğine sığar ne de milliyetçilik ilkesine sığar. 'Milliyetçiyiz' diyen bu zat, şehitlik makamının ne anlama geldiğinden bi haberdir. Milliyetçilik kisvesine bürünmüş olan bu zat yalnızca şehitlerimize hakaret etmemiş ayrıca kadınlara hakaret etmiş, hem sözel şiddette bulunmuş, hem de daha kötüsü sözel cinsel şiddette bulunmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

'HDP'DEN Mİ ÇEKİNİYORSUNUZ?'

Katırcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e seslenerek, "HDP il binasının önünde 700 gündür evlat nöbeti tutan annelere bir anne bir kadın genel başkan olarak hala neden gitmediniz? İttifak zincirinin son halkası olarak gizli ortağınız HDP'den mi çekiniyorsunuz? İttifak zincirden kopmak, ya da oturduğunuz o koltukların diyetini ödemekten mi korkuyorsunuz? Bu milletin milliyetçi ablası, bacısı iseniz eğer; şehitlerimize ve bacısına yapılan bu aşağılık tutuma sizin alışık olduğumuz tepki modelinizle neden icabet etmiyorsunuz? Bu zatı bu kadar korumanızın kollamanızın altındaki sebepler nedir? Yoksa Demirtaş'ın kahvaltı teklifini kabul etme gafletinde bulunarak deşifre olduğunuz HDP ortaklığının üstünü mü örtmek istiyorsunuz?" dedi.

'İHRAÇ SÜRECİ BAŞLATMALIDIR'

Katırcıoğlu, Türkkan ile ilgili disiplin süreci başlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Ben bir anne bir kadın ve milletvekili olarak öncelikle şehrimde bu zat ile bu gazi Meclis çatısı altında olmaktan, iliklerime kadar hicap duyurum. Milletim adına, tüm şehitlerimiz adına, kadınlarımız adına utanç duyurum. Sayın Akşener; Ömer'in yolunda, Lütfü Türkkan gibilerle mi yürüyeceksiniz? Şehitlerimiz ve kadınlarımıza yapılan bu aşağılık hakaretin üstünde Sayın Akşener'in tabiri ile üstünde tepinmek istemiyoruz. Adı 'İYİ' olan kendilerinin milliyetçi olduğunu iddia eden partinin kadın genel başkanı, bu zatı derhal disipline sevk etmeli ve ihraç süreci başlatmalıdır. Aksi halde, siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'li kadın vekillerden, Lütfü Türkkan'a tepki
AK Parti'li kadın vekillerden, Lütfü Türkkan'a tepki
AK Parti'li kadın vekillerden, Lütfü Türkkan'a tepki
AK Parti'li kadın vekillerden, Lütfü Türkkan'a tepki

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li kadın vekillerden, Lütfü Türkkan'a tepki - Son Dakika


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