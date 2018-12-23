Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kadınlar Atık Kumaştan Bez Çanta Yaptı

AK Parti'li Kadınlar Atık Kumaştan Bez Çanta Yaptı

2 saat önce

AK Parti Bingöl Kadın Kolları üyeleri, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için atık kumaştan 200 bez çanta yaptı.

AK Parti'li Kadınlar Atık Kumaştan Bez Çanta Yaptı, System.String[]
AK Parti Bingöl Kadın Kolları üyeleri, Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek için atık kumaştan 200 bez çanta yaptı.

AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanı Tuğba Varolgüneş, yaptığı açıklamada, üyelerinin tekstil fabrikalarından topladıkları atık kumaşları, Halk Eğitimi Merkezinde 200 bez çantaya dönüştürdüğünü söyledi.

Türkiye'de 1 Ocak itibarıyla marketlerde naylon poşet kullanımını ücretli hale getiren düzenlemeye işaret eden Varolgüneş, şöyle konuştu:

"Atık kumaşları biçtik, diktik ve bez çanta haline getirdik. Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla da dikilen çantaların üzerine boyayla 'Sıfır Atık' yazdık. Bu diktiğimiz çantaları 3 gün boyunca semt pazarında halka ücretsiz dağıtıp, Sıfır Atık Projesi ile ilgili bir farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bolu'da 2 Erkek ve 4 Kadın Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı

Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var İki Çocuk Annesi, Kocasının İlişkisi Olduğu Öne Sürülen Kadını Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:18:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kadınlar Atık Kumaştan Bez Çanta Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]