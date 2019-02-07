AK Parti'li Kadınlar, Temiz Bir Çevre İçin File Ördüler

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Kadın Kolları üyeleri 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla file ördü.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Kadın Kolları üyeleri 'Sıfır Atık' projesine destek vermek amacıyla file ördü.



Bir kafede düzenlenen etkinlikte bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık' projesine destek verdiler. Burada ellerinde tığ ve ipleri olan kadınlar, temiz bir çevre için file ördüler. Etkinlikte konuşan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, parti olarak amaçlarının tüm kitlelere ulaşıp projeye destek olmalarını sağlamak olduğunu ifade ederek, "81 ilde yapılan bir proje. AK kadınlar da projeye ciddi katkılar sundular. Bizlerde burada file örüyoruz. Şu anda çevre dostu çok sayıda insana ulaştık. İnşallah bu proje çerçevesinde bilinçleneceğiz ve bilinçlendireceğiz" dedi.



Yaptıkları 20 tane numuneyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırdıklarını belirten Duran, "İnşallah 21'inci numuneyi de kendilerine ulaştıracağız. AK kadınlar olarak hem sahada çalışıyor hem de sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bu proje çerçevesinde çantalar yapıldı ve bu çantaları kırsal kesimlerde ve semt pazarlarında kadınlara ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.



AK Parti Van Kadın Kolları Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanı Nur Arslan Tosun ise, çevre ve doğa adına yapılan 'Sıfır Atık' projesini desteklediklerini dile getirdi. AK Parti'nin doğa dostu olan tek parti olduğuna dikkat çeken Tosun, "Sıfır Atık projesi, uzun bir süreç ve hala devam ediyor. Aylardır üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ankara'da aldığımız etiğim doğrultusunda Van'da il ve ilçe teşkilatlarımızda olsun, gittiğimiz ev toplantılarında olsun sıfır atığın önemini, geri dönüşümün önemini ve bir insan olarak görevlerimizi anlatıyoruz. Bu kapsamda bez torbalarımızı, pazar çantalarımızı yaptık ve kırsal kesime giderek bu bez çantalarımızı halkımıza ücretsiz dağıtacağız. Buradaki asıl amacımız, hoyratça kullandığımız doğal kaynaklarımızın önemini belirtmektir" diye konuştu.



Reyyan Kadın Derneği Başkanı Necla Arpa Gülaçar da, projeye destek vererek hem çevreyi koruduklarını hem de geçmişi yad ettiklerini vurgulayarak, "Çevremizi temiz tutmak ve doğayı korumak için başlatılan bir kampanya. Eskide büyüklerimizin çarşıya giderken kullandıkları fileleri tekrar hayata geçirip plastik torbalardan kurtulma projesidir. Hanımlar bu noktada önemli bir etkendir. Çünkü kadın dünyayı düzene sokan, savaşları durduran ve çevreyi güzelleştirendir. İnşallah bunu bütün ülkemize yayacağız" dedi.



AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Esma Özdemir ise, projenin asıl amacının çevreyi korumak, doğaya katkı sağlamak ve israfı önlemek olduğunu dile getirerek, "Doğaya saygılı nesiller yetiştirmek, atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve doğada var olanı hızlı tüketmek yerine daha bilinçli tüketmeyi sağlamaktır. AK Parti'li kadınlar da bu konuda büyük bir seferberlik göstererek kampanyaya destek sunuyor. Bizde destek vermek için buraya geldik. Bir yandan sohbet edip bir yandan da bunları örerek stres atıyoruz. Bu konuda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

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