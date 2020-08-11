AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusu - Son Dakika

AK Parti Bingöl Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti'li kadınlara yönelik tepki çeken sözleriyle gündeme gelen köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Bingöl İl Başkanlığında bir araya gelen partili kadınlar, düzenlenen basın açıklamasıyla yazar Dilipak'a tepki gösterdi.

İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kübra Erdoğan, AK Parti kurulduğu günden bugüne, her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olmuş, milletinin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini ve siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını söyledi.

Son dönemlerde, bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak, bir takım hesaplaşmalar peşinde koştuklarına şahit olduklarının anlatan Erdoğan, "Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Gezi Parkı'nda yaşananlar misali, gün geçmiyor ki yeni bir bahane ile partimize yönelik bir saldırı yapmak isteyenler çıkmasın. Kendilerine göre bazı gerekçeleri öne çıkartarak,partimizin kadınlarına ağır hakaret eden zihniyetin asıl meselesi o günkü gibi 3-5 ağaç değildir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti'nin 18 yıldır gerek ülkesinde, gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleler yürüttüğünü, içeride ve dışarıda pek çok kazanımları milletin istifadesine sunduğunu aktardı.

"AK Kadın Hareketi asla bir feminist hareket değildir"

AK Partili kadınlar olarak, kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle yurdun dört bir köşesinde mücadele ettiklerini anlatan Erdoğan, AK Partili kadınların "feminist" veya "papatya" olmadığını vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir. Diklenmeden dik durarak, erkekleşmeden kadın olarak, siyaset yapmaya özen göstermiştir. AKKADIN Hareketi asla bir Feminist Hareket Değildir. AKKADIN'lar hiçbir zaman Papatya da olmamıştır. AKKADIN'lar hiç kimse tarafından AKPARTİ'li/ AKP'li gibi ayrıştırılamaz. AKKADIN'lar dürüst, ahlaklı ve vatansever insanlardan oluşmaktadır. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz."

"Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir." diyen Erdoğan, eş zamanlı olarak Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ve 81 ildeki başkanlıklarıyla birlikte söz konusu gazeteci hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.