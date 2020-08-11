AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu - Son Dakika

İzmir, Aydın, Uşak ve Manisa'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve hakaretin karşısında durduklarını söyledi.

Partili kadınların iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Büyükdağ, "Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır." dedi.

Büyükdağ, AK Parti'nin aile birliğini korumak ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek amacıyla bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdiğini ifade etti.

Toplantıya katılan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da kadınların üzerinden siyaset yapılmaya çalışıldığını belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman kadını siyasetin öznesi olarak kabul etmiştir. O yüzden bunların hiçbirisine izin verilmeyecektir. AK Parti'li kadınların sahada ve genel siyasette yapmış olduğu hizmet ortadadır zaten." şeklinde konuştu.

Aydın

AK Parti Aydın Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, partisinin il merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne ayrımcılıkla mücadelesini samimi ve güçlü bir şekilde devam ettirdiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Erdoğan'ın "Kadınlara yönelik ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir" görüşünde olduğuna dikkati çeken Göğde, "Kadınlarımızın karar alma mekanizmaları olan, merkezi ve yerel meclislerde tarihimizin en yüksek katılımı sağlanmıştır. Bütün bu hak ve özgürlükleri milletimize, liderimiz, partimiz ve hükümetlerimiz sağlamıştır. Öyle birilerinin 5-10 bin twit atmasıyla ve algı yönetmesiyle kazanılabilecek başarılar değildir. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz." ifadelerini kullandı.

Uşak

AK Parti Uşak Kadın Kolları Başkanı avukat Hilal Sabancı, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sabancı, suç duyurusunun ardından AK Parti Uşak İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, değişik kademelerde hiçbir menfaat gözetmeksizin görevini yapmaya çalışan kadınlara hakaret eden çirkin zihniyeti kınadıklarını aktardı.

Sabancı, "Söz konusu gazeteci hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunduk. Partimizin tüm kadınlarına yönelik yaptığı çirkin yakıştırmalar, ağır hakaret ve saldırgan ifadeleriyle suç işlemiştir. Bugüne kadar en başta liderimize, ailesine ve partimizin mensuplarına yapılan her türlü saldırıya karşı aynı duyarlılığı göstererek, gerekli hukuki girişimlerde bulunduk. Dün olduğu gibi bugün de yargısal süreçlerin takipçisi olacağız." dedi.

Manisa

AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Aylin Yavaş da il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, parti genel merkeziyle birlikte yazar Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurunda bulunduklarını bildirdi.