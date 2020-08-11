AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu - Son Dakika

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adıyaman Belediye Meclis Üyesi Avukat Müzeyyen Özkalan, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, söz konusu gazetede çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu ve milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini ifade eden Özkalan, şunları kaydetti:

"Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın anne evlat kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı AK Parti Genel Merkezimiz partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit gazetesi köşe yazarı, Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır."