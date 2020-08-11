AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu - ELAZIĞ/MARDİN/ - Son Dakika

AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu - ELAZIĞ/MARDİN/

Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

Diyarbakır, Bingöl, Mardin ve Elazığ'da AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak'a tepki gösterdi.

Diyarbakır'da İl Kadın Kolları Başkanı Başkan Yardımcısı Kevser Demir, Siirt'te İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ekinci, Bingöl'de İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kübra Erdoğan, Mardin'de İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın, Elazığ'da İl Kadın Kolları Başkanı Gülersem Çopur, AK Parti il başkanlıklarında düzenlenen basın toplantısında, 81 ili kapsayan ortak metni okudu.

Yapılan açıklamalarda, AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu ve milletin taleplerini, hassasiyetlerini önemsediğini, siyasi bir akılla çözmeye çalıştığını dile getirildi.

Açıklamada, AK Parti'nin 18 yıldır gerek ülke gerekse küresel boyutta ciddi mücadeleleri yürüttüğü, pek çok kazanımları milletin istifadesine sunduğu belirtildi.

AK Parti'nin kadınlara yönelik her türlü şiddetin, katliamın ve zulmün tavizsiz karşısında durduğu vurgulanan açıklamada, sadece ülkede değil, her zaman mazlumların, mağdurların, köşesinde sessiz sedasız acılar içinde gözyaşlarını akıtan gönlü kırıkların yanında yer aldığı belirtildi.

Diğer taraftan ise aileyi yıkan, nesilleri kirleten tüm sapkınlıklara, ahlaksızlıklara karşı her türlü mücadelenin verildiğini ve vermeye de devam edileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu değerledirmelerde bulunuldu:

"Kültürümüz, değerlerimiz, aile bilincimiz ve geçmişten geleceğe aktarılması gereken öğretilerimizle bizler, yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele etmekteyiz. Her bir üyemiz parti disiplini içinde, teşkilat eğitimleri ve siyasi duruşu ile görev yaparken eş, çocuk veya ebeveynlerini ihmal etmemek üzere bir yaşam modelini benimsemiştir. Disiplinli ve ilkeli duruşu ile çalışmalarını yürütürken kadın kimliğiyle siyasal hayatımıza katkı vermeye gayret göstermiştir.

Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebepten dolayı, AK Parti Genel Merkezimiz, partimizin kadınlarına yönelik hakaret, çirkin yakıştırma ve yazıları ile yapmış olduğu saldırılardan dolayı Yeni Akit Gazetesi köşe yazarı Abdurrahman Dilipak aleyhine yargıya başvurmuş olup, hukuki takip için dava açılmış bulunmaktadır."

Doğu Anadolu'daki AK Parti'li kadınlardan Dilipak hakkında suç duyurusu

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Kars, Tunceli ve Iğdır'daki AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erzurum'da, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, gazeteci Dilipak hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ardından parti binasına geçen Çelik, burada düzenlenen basın toplantısında, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana her zaman çözüm odaklı siyasetten yana olduğunu söyledi.

Son dönemlerde bazı çevrelerin meseleleri kendi zemininde konuşuyormuş gibi yaparak birtakım hesaplaşmalar peşinde koştuğuna şahit olduklarını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Birileri sebep ve sonuç ilişkisini tamamen yanlış kurgulayarak adeta işi, psikolojik şiddet uygulamaya kadar götürmüşlerdir. Bugüne kadar zaman zaman AK Parti karşıtlığından beslenen birtakım gazeteci, siyasetçi, sanatçı veya akademisyen gruplarına şahit olmuş, yanlı ve iyi niyet taşımayan yaklaşımlarına karşı mücadele vermiştik. Hiç kimse ağzımıza dahi alamadığımız o ahlaksız küfürler ile kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz. Bizler her şeyden önce ailelerimizin kadın, anne, evlat, kardeş veya eş olarak birer ferdiyiz.

Hiç kimse mensubu olduğumuz ailelerimizi, partimizi ve camiamızı hakaret ve çirkin sözlerle rencide edemez ve incitemez. Partimizin içinde bir fitne ve bölünme vesilesi olacağı ümidiyle, sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen ama aslında kirlenmiş ve dar zihniyetli gazeteci ve sosyal medya fenomenleri karşısında asla susmadık, susmayız. Partimizin kadınlarının iffetine ve namusuna yönelik hiçbir hakareti kabul etmemiz mümkün değildir."

Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da da AK Parti'li kadınlar, köşe yazarı Dilipak hakkında suç duyurusunda bulunarak basın açıklaması yaptı.

AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu - ELAZIĞ/MARDİN/

Abdurrahman Dilipak, AK Parti, Mardin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li kadınlardan Abdurrahman Dilipak'a suç duyurusu - ELAZIĞ/MARDİN/ - Son Dakika

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