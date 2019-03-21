Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Kadınlardan Fidan Dikimi

AK Parti'li Kadınlardan Fidan Dikimi

44 dakika önce

AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığı İnsan Hakları Birim, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında fidan dikip fide dağıttı.

AK Parti'li Kadınlardan Fidan Dikimi, System.String[]
AK Parti Van Kadın Kolları Başkanlığı İnsan Hakları Birim, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında fidan dikip fide dağıttı.

Baharın müjdecisi olarak bilinen Nevruz, Van'da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nevruz kutlamaları kapsamında bir araya gelen AK Parti'li kadınlar, Zeve İlköğretim Okulu bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimini gerçekleştirdi. Burada bir açıklamada bulunan AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Nevruz'un baharın müjdecisi olarak bilindiğini ifade ederek, "Bizlerde AK Parti'li kadınlar olarak öğrencilerle birlikte hem Nevruz'u kutlamak hem de yeşil alanlar oluşturmak adına fidan dikimini gerçekleştirmek adına bir araya geldik. Böylece çocuklarımız bir yanda Nevruz Bayramı'nı kutlarken bir yandan da fidan dikiminin önemini kavrayacaklar" dedi.

Nevruz kutlamaları kapsamında seçim bürolarının önünde halka fide dağıtımını da gerçekleştirdiklerini vurgulayan Duran, "Bizler AK Parti'li kadınlar olarak tüm halkımızın Nevruz Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Nevruz Bayramı, Van, AK Parti, Güncel
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