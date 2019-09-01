Ak parti'li kadınlardan ihtiyaç sahibi öğrenciler için satış

MARMARİS'te, AK Parti İlçe Kadın Kolları tarafından, geliri ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye okul öncesi destek için kullanılmak üzere yiyecek, içecek satışı yapılan stant açıldı. Stantta, AK Parti'li kadınların evlerinde yaptıkları sarma, limonata, içli köfte, çiğ köfte ve kuru ve yaş pasta gibi pek çok gıda maddesi 3 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek sağlamak için Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde, 'Bir çocuk gülerse dünya güler' sloganı ile yiyecek- içecek satışı yapılan bir stant açtı. Üç gün boyunca saat 16.00- 22.00 arasında açık kalacak stantta AK Partili kadınların evlerinde yaptıkları sarma, limonata, içli köfte, çiğ köfte ve kuru ve yaş pasta gibi pek çok gıda ürünü satışa sunuldu. Stanttaki fiyatı 3 ile 20 lira arasında değişen ürünlere Marmarislerin yanı sıra yabancı turistlerde büyük ilgi gösterdi. AK Parti Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı Elmas Ulupınar Bozkır, stantta satılan yiyecek ve içeceklerden elde edilecek gelir ile ihtiyaç sahibi 20 öğrencinin okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemelerini alacaklarını belirterek, destek verenlere teşekkür etti.