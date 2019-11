AK Parti'li kadınlardan 'şiddete hayır' açıklaması

AK Parti Bitlis Kadın Kolları Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.



AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerindeki pankartlarla Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki iş merkezi önüne kadar yürüdü. Burada kadınlar adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bitlis Kadın Kolları Tanıtım ve Medya Birim Başkanı İrem Güneş, ak kadınlar olarak çağrılarını sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere 81 ilde eş zamanlı toplandıklarını belirtti. AK Parti'nin 5 milyona yaklaşmış kadın üyesi adına, genel geçer cümleleri kurmak ve "dostlar alışverişte gözüksün" misali buluşmalar için toplanmadıklarını kaydeden Güneş, "Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü. Biz ak kadınlar olarak çağrımızı sadece kadınlara değil, insanlıktan bir nebze nasibini almış herkese yapmak üzere 81 ilimizde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Dünyada kadın ve şiddet kelimelerini kullanarak oluşturulmuş cümlelerle ülkemizde ya da yurt dışında siyasi istismar yapanlar gibi üstünlük taslamak için de toplanmadık. Sadece kendi rahatlığını ve konforunu düşünüp, her fırsatta sahte gözyaşları dökenler gibi olmak için de burada değiliz. 17 yılı aşkın iktidarımızda, her daim ortaya koyduğumuz samimiyet ve sorumluluk bilincimizle bu derinden kanayan yaraya derman olmaya çalıştık. 'Kadınlara karşı ayrımcılık ırkçılıktan beterdir' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli hanımefendinin, her platformda göstermiş oldukları samimi duyarlılıkları milletimizin malumlarıdır. Ak kadınlar olarak bizler, ilk günkü hassasiyetimiz ve titizlikle bu konuda tavizsiz duruşumuzu göstermeye devam edeceğiz. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS