AK Parti'li Kandemir: "2023'te karşımızda olmadık ittifakları görmemiz mümkün" - DÜZCE - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Şimdi 2023'te karşımızda olmadık ittifakları görmemiz mümkün. Bunu biz bugünden görüyoruz. Görüyoruz sadece içeriden değil, dışarıdan da kurgular yaparlar birileri." dedi.

Kandemir, partisinin Düzce'de 18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen Merkez İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, büyük düşleri, cesaretleri olamayanların toplumsal değişimleri, dönüşümleri gerçekleştiremeyeceğini belirterek, derdi, heyecanı, hayalleri olanların yeni yollar inşa ederek milleti bambaşka yere taşıyabileceğini söyledi.

Asırlar önce yeni bir dünya kurulurken Türkiye'yi dışarıda bırakanların, bugün yine yeni bir dünya inşa edip Türkiye'yi oyunun içine sokmak istemediklerini dile getiren Kandemir, şöyle devam etti:

"Fakat yeni bir Türkiye var. Birlikte inşa ettiğimiz, yepyeni bir ülke var. Hangi mesele olursa olsun bugün yeryüzünde insanlığın, Türkiye'nin bir sözü var, bir iddiası var. Bu söz Hakk'ın yanında, hukukun yanında duranların sözü. Çoğalttığımız, taşıyıcısı olduğumuz iddia hakikatin iddiası. Onun için AK Parti'yle beraber bugün dünyada yeni bir siyasal dil doğuyor. Yeni bir siyasal dil inşa ediyoruz. Biz 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek yeni bir alan açıyoruz adeta. AK Parti kadroları Misakımilli'nin, Türkiye'nin, bu coğrafyanın iddiası değil sadece, insanlığın yüz akı olarak yeni bir siyaseti, yol haritasını adeta haykırıyor ve inşa ediyor."

"Bir muhalefet var ki bunlar, milletin sevincine ortak olamıyorlar"

Türkiye'de birkaç çeşit siyasetçi olduğunu kaydeden Kandemir, şöyle konuştu:

"Bir grup var ki bunlar ömürlerini uykuda geçirenler. Bir grup var ki bunlar duygusuz yaşayanlar. Rahatlarını bozmamak için milletin gözüne bakmayanlar fakat bir grup var ki esas sıkıntımız da orada. Uyku taklidi yapanlar. Bizim karşımızda bir muhalefet var ki bunlar milletin sevincine ortak olamıyorlar. Bunlar bu millet ne zaman heyecanlansa ne zaman mutlu olsa işte Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu gibi ne zaman coşsa gönlümüz, uyku taklidi yaparlar. Ne zaman hüzünlensek, yüreğimiz daralsa yok olurlar ortadan. İşte 15 Temmuz'da yaşadık. Tankların arasından sıyrıldı, gitti ana muhalefet lideri. Bizim 'ölümüne' diyen Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız meydanlara koşarken bunlar aradan sıyrıldı ve gittiler."

Çok işlerinin olduğunu, tüm vatandaşlara gideceklerini belirten Kandemir, kendilerine oy versin, vermesin gönüllerinin herkese açık olduğunu dile getirdi.

Kandemir, "Anlatacağız ki bunların yalan siyaseti tarumar olsun. Siyasi düşüncesine, dinine, diline, ırkına, cinsiyetine bakmayız. Yaratılmışların en üstünüdür. Allah'ın yarattığı mükafattır. 'İnsan en büyük mahlukattır.' der. Öyle temas eder siyasetimizi de böyle şekillendiririz." ifadelerini kullandı.

"Söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var"

2023 seçimlerinin kolay olmayacağına değinen Kandemir, şunları kaydetti:

"Biz bir önceki yerel seçimlerde bunu gördük. Hasım olanlar, yıllarca siyaseten birbirine diş bileyenler bir anda hısım oluverdiler, yan yana geliverdiler. Cumhur İttifakı MHP ve AK Parti, ülkenin geleceğini, el ele verecek ve çok daha güzel yarınlarla buluşturacağız diyerek bir araya geldi. Zemin oluşturdu. Şimdi 2023'te karşımızda olmadık ittifakları görmemiz mümkün. Bunu biz bugünden görüyoruz. Görüyoruz sadece içeriden değil dışarıdan da kurgular yaparlar birileri. Biz şöyle birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza eder, biz eğer aramıza kötüleri, kötülüğü sokmazsak, Allah'ın izniyle parti olarak uzun bir yola çıkmışız, yürüyecek çok yolumuz, söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var."

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu yeniden bu göreve seçildi.