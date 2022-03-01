AK PARTİ'Lİ KANDEMİR 28 ŞUBAT, SEMBOLİK BİR TARİH DEĞİLDİR - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 28 Şubat, bu ülkenin vicdanında derin yaralar açmış bir tarihtir. Sembolik bir tarih değildir; bizim için bir yaşanmışlığı vardır dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bingöl Belediyesi Veysel Belgin Gençlik Merkezi'nde partisinin istişare toplantısına katıldı. Toplantıda, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve partililer yer aldı. Toplantı öncesinde gazetecilere konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Malum dünya zor zamanlardan geçti, geçiyor. Şu anda hemen yanı başımızda savaşa dönüşmekte olan bir çatışmayı endişeyle takip ediyoruz. Bizler prensiplerin hareketiyiz, prensiplerin partisiyiz. Dünyadaki bütün meselelere, prensipler üzerinden bakarız. Umut ediyoruz ki, en kısa zamanda inşallah aklıselim galip gelir ve insanlığın vicdanında, gönlünde büyük yaranın derinleşmesine müsaade etmez dedi.

'BİR DAHA 28 ŞUBAT'A FIRSAT VERMEMELİYİZ'

28 Şubat, bu ülkenin vicdanında derin yaralar açmış bir tarihtir. Sembolik bir tarih değildir; bizim için bir yaşanmışlığı vardır diyen Kandemir, şöyle devam etti

Bu topraklarda yaşayan, bu coğrafyada yaşayan ve içimize, gönlümüze, halimize sinmiş kutsal değerlerimizle mücadelenin bir dönüm noktasıdır 28 Şubat. Öğrenciliğini yaşayan arkadaşlarımız, ticaret yaparken, ticarinde baskıyı hisseden insanlar, bölgede farklı gerekçelerle baskıyı hisseden insanların zihninde ve gönlünde ayrı bir yeri vardır 28 Şubat'ın. Her ne kadar bunlar, unutulmaya çalışsalar da şimdi farklı siyasi gerekçelerle kendilerine göre bir oyun kurma gayreti içinde olsalar da 28 Şubat zihniyetinin bir zihniyet olduğunu ve fırsat bulsa yine aynı şeyleri yapacağını bizler görüyor ve biliyoruz. Bunun uygulamalarını da görüyoruz. Millet olarak 'Bin yıl mücadele edeceğiz' dedikleri 28 Şubat'ı, onun mücadelesini verenlerin algılarını, beklentilerini tarihin çöplüğüne fırlatıp attık. Elhamdülillah ama bir daha bunlara fırsat vermemiz lazım. Bu da teşkilatlarımızın gayreti ve mücadelesiyle olacak.