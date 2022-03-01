AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2) - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)

01.03.2022 20:47
AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)

'BİZ DEĞER SİYASETİ İLE VARIZ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Elazığ AK Parti İl binasının açılış törenine katıldı.

'BİZ DEĞER SİYASETİ İLE VARIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Elazığ AK Parti İl binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kandemir, "Biz değer siyaseti ile varız, değer siyaseti ile var olacağız. Bundan sonra, bundan önce olduğu gibi bu milletin bize gösterdiği istikamete yürüyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Elazığ AK Parti İl Binasının açılış törenine katılmak üzere Bingöl'den karayolu ile Elazığ'a geldi. Törene Kandemir'in yanısıra, Elazığ AK Parti milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ AK Parti eski milletvekilleri ve belediye başkanları ile partililer katıldı. Halk oyunlarının gösterisi ve dua edilmesinden sonra parti binasının resmi açılışı gerçekleştirildi. 'BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, mekanların içini ısıtan şeylerin orada tartışılan ve konuşulan olaylar olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bir masa kurarsınız, 6 kişi, 16 kişi, belki 46 kişi olursunuz ama mesele masanın etrafında sizi neyin bir araya getirdiğidir. Bizi memleket sevdası, millet aşkı, bu ülkeye, bu topraklara ve bu coğrafyaya olan heyecan bir araya getirir. Biz bu millete aşığız. Bizim Genel Başkanımız bu millete, bu coğrafyaya aşık. Biz değer siyaseti ile varız, değer siyaseti ile var olacağız. Bundan sonra bundan önce olduğu gibi bu milletin bize gösterdiği istikamete yürüyeceğiz. AK Parti sevdası bu milletin sevdasıdır. Biz partimizi kurarken tabelamızı biz değil milletimiz astı. Şimdi bu mekanı sadece bizler değil bu millet şereflendirecek. Bu millet gelecek ki bizim sevdamız yaşasın. Hani hep söyledik ya; 'Beraber ıslandık biz bu yağmurda, beraber yürüdük biz bu yollarda.' Yine beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim millete hizmet ederken onun çizdiği istikametten ayırmasın bizi. Rabbim bizi sırf Tayyip Erdoğan'ı oradan indirelim diye hiç olmayacak isimlerle kol kola girenler gibi yapmasın, sonumuzu onlar gibi eylemesin inşallah."

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZI,


AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)
AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)
AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)
AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)
AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)
AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)
AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2)
YORUMLAR
500
AK Partili Kandemir, partisinin Elazığ İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı AK Partili Kandemir, partisinin Elazığ İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı AK PARTİ'Lİ KANDEMİR 28 ŞUBAT, SEMBOLİK BİR TARİH DEĞİLDİR AK PARTİ'Lİ KANDEMİR 28 ŞUBAT, SEMBOLİK BİR TARİH DEĞİLDİR

Erkan Kandemir, AK Parti, Bingöl, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2) - Son Dakika


Son Dakika
20:43 Dün 33 kuruş zam yapılmıştı! Bu gece LPG Oto gaza 61 kuruş daha zam gelecek
20:41 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
20:08 Korkutan deprem! Antalya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
20:08 Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı! Yeni sezon için görüşmeler başladı
20:00 Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
19:15 Cristiano Ronaldo yarı çıplak duş aldı! Canlı yayında 700 bin kişi izledi
19:06 Kiev'de radyo kulesi bombalandı! O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 20:54:56. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement