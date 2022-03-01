AK Parti'li Kandemir: 28 Şubat, sembolik bir tarih değildir (2) - Son Dakika

'BİZ DEĞER SİYASETİ İLE VARIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Elazığ AK Parti İl binasının açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kandemir, "Biz değer siyaseti ile varız, değer siyaseti ile var olacağız. Bundan sonra, bundan önce olduğu gibi bu milletin bize gösterdiği istikamete yürüyeceğiz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Elazığ AK Parti İl Binasının açılış törenine katılmak üzere Bingöl 'den karayolu ile Elazığ'a geldi. Törene Kandemir'in yanısıra, Elazığ AK Parti milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar , Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları , AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ AK Parti eski milletvekilleri ve belediye başkanları ile partililer katıldı. Halk oyunlarının gösterisi ve dua edilmesinden sonra parti binasının resmi açılışı gerçekleştirildi. 'BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, mekanların içini ısıtan şeylerin orada tartışılan ve konuşulan olaylar olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Bir masa kurarsınız, 6 kişi, 16 kişi, belki 46 kişi olursunuz ama mesele masanın etrafında sizi neyin bir araya getirdiğidir. Bizi memleket sevdası, millet aşkı, bu ülkeye, bu topraklara ve bu coğrafyaya olan heyecan bir araya getirir. Biz bu millete aşığız. Bizim Genel Başkanımız bu millete, bu coğrafyaya aşık. Biz değer siyaseti ile varız, değer siyaseti ile var olacağız. Bundan sonra bundan önce olduğu gibi bu milletin bize gösterdiği istikamete yürüyeceğiz. AK Parti sevdası bu milletin sevdasıdır. Biz partimizi kurarken tabelamızı biz değil milletimiz astı. Şimdi bu mekanı sadece bizler değil bu millet şereflendirecek. Bu millet gelecek ki bizim sevdamız yaşasın. Hani hep söyledik ya; 'Beraber ıslandık biz bu yağmurda, beraber yürüdük biz bu yollarda.' Yine beraber yürümeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim millete hizmet ederken onun çizdiği istikametten ayırmasın bizi. Rabbim bizi sırf Tayyip Erdoğan'ı oradan indirelim diye hiç olmayacak isimlerle kol kola girenler gibi yapmasın, sonumuzu onlar gibi eylemesin inşallah."

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZI,