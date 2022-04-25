AK Parti'li Kandemir, Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Kandemir, Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması

25.04.2022 23:52
AK Parti'li Kandemir, Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bakın hemen yanı başımızda Ukrayna-Rusya savaşı var, her iki devlet de 'biz Türkiye'nin adaletine güveniriz' diyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bakın hemen yanı başımızda Ukrayna- Rusya savaşı var, her iki devlet de 'biz Türkiye'nin adaletine güveniriz' diyor. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler inşa ettik." dedi.

Partisinin teşkilat toplantısına katılmak üzere Adıyaman'a gelen Kandemir, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yöneticileri tarafından karşılandı.

İl Başkanlığında toplanan partililere seslenen Kandemir, kendisini bekleyenlere teşekkür ederek, Adıyaman'ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kandemir, Türkiye'nin her yerinde aynı coşkuyu, muhabbeti ve heyecanı gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bakın hemen yanı başımızda Ukrayna-Rusya savaşı var, her iki devlet de 'biz Türkiye'nin adaletine güveniriz' diyor. Bunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler inşa ettik. Dışarıdan bakıldığında gıpta ile izlenen bir lider, bir hareket, ekonomisi büyümekte olan, refahı artmakta olan bir Türkiye ama bir de içeriden bakıyorsunuz, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bir takım işte o malum altılı masa bir ayağı da gizli 7'li masa, olmadık şeyler söylüyor, olmadık şeyler yapıyor. Hiç yaşanmamış şeyleri sanki yaşanmış gibi resmetmeleri konusunda bunların üzerine yok."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği ev ziyareti hakkında konuşan Kandemir, "En son ne yaptılar, işte Kılıçdaroğlu bir evi ziyaret etti, Enerji Bakanımız açıklama yaptı, elektriği kesilmemiş, kaymakamlıktan yardım almış bir eve, güya o evin elektriği kesilmiş gibi gittiler kendilerine göre bir şov yaptılar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Salgın nedeniyle tüm dünyada sıkıntıların yaşandığını dile getiren Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim mücadelemiz hakikat mücadelesi. Evet biliyoruz pandemi şartları, dünyada yaşanan çalkantılar bizi de sıkıntıya soktu, bizi de etkiledi. Vatandaşlarımızın dertleri var, sıkıntıları var, bunları görüyoruz, ama AK Parti olmasaydı, başımızda Cumhurbaşkanımız olmasaydı çok daha ağır tabloları yaşardık. Sadece şu sağlık sisteminde attığımız adımlar işte dünyada cüssesi büyük ülkeleri gördük, ölülerini sokaklardan topladılar. Muhalefetin vakti zamanında bizi eleştirdiği 'niye yatırım yapıyorsunuz bu kadar' dediği sağlık sistemine eğer yatırım yapmamış olsaydı AK Parti işte bu pandemi bizi de olumsuz etkilerdi. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bu milleti seviyoruz, hizmet etmeye devam edeceğiz, hakikat mücadelesinin, bir dava olarak gördüğümüz siyaset yapma gayretinin mücadelesinin, sonuna kadar nefesimizin el verdiği gücümüz yettiği müddetçe mücadelesini vermeye devam edeceğiz."

Daha sonra parti yöneticileriyle toplantı yapan Kandemir, Adıyaman Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti'li Kandemir, Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması
AK Parti'li Kandemir, Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması
AK Parti'li Kandemir, Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması

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Adıyaman, AK Parti, Ukrayna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Kandemir, Adıyaman'da partililerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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