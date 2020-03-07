AK Parti'li Kandemir:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Ana muhalefetin başındaki zat ve onun yanındaki zevat hiçbir zaman bu milletin mücadelesini anlamadılar. Zannettiler ki, yüksek sesle güçlü yalanlar üretiriz ve hakikatin üzerini örteriz. Yalanlar haykırarak bu milletin aklını ve gönlünü bulandıramayacaklar" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, beraberinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve milletvekilleriyle birlikte Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonunda yapılan Toroslar İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresine katıldı. Çok zor zamanlardan geçildiğini ve halende çok zor bir zaman yaşandığını kaydeden Kandemir, "Çünkü biz coğrafyanın bu kısmında yaşayan, bu milletin fertleri olarak sadece bugün değil dünde zora taliptik, dünde zorlukları yenmiştik. Biliyoruz ki, Hak'tan, hakikatten yana olanların çilesi kolay bitmez. Ömürlerinin sonuna kadar mücadele ederler. Hakikatin, Hak'kın yanında duranlar bedel öderler. Milletçe çok bedeller ödemiş bir milletiz. Bugün bedel ödemeye devam ediyoruz. Bugün kongremizde müzik yok. Çünkü geçen hafta 34 evladımız şehit oldu. Sonrasında da şehitlerimiz oldu. Biz bu toprağın her bir santimini şehit kanlarıyla sulamış, bu toprakları, bu bayrağı şehit kanlarının üzerinden kutsallaştırmış bir milletiz. Bazıları anlamaz, onlar bilmezler. Türkiye ne zaman dara düşse, ne zaman sıkıntı çekse, bu milletin ne zaman yüreği daralsa hep karşıda durdular. Hatırlayın son 5 senede başımıza gelenleri bir tazelersek, nerede durduklarına baksak, esasında hem büyük oyunu görürüz hem kim bu milletin yanında duruyor, kim karşısında yer alıyor, kim bu milletin duygu dünyasıyla dertleniyor, kim tam karşısında yer alıyor görmüş oluruz" ifadelerini kullandı.



"Ana muhalefetin başındaki zat hiçbir zaman bu milletin mücadelesini anlamadı"



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Kandemir, "Ana muhalefetin başındaki zat ve onun yanındaki zevat hiçbir zaman bu milletin mücadelesini anlamadılar. Zannettiler ki, yüksek sesle güçlü yalanlar üretir ve hakikatin üzerini örteriz. Aldandılar, aldatmak istediler, muvaffak olamadılar, muvaffak olamayacaklar. Bir büyük mücadele veriyoruz. Bu toprakların muhafazası, ay yıldızlı şanlı bayrağımızın ellerde, gönderde ilelebet dalgalanması, vatanımızın bölünmemesi, milletimizin birlik ve beraberliği için İdlib'de, Libya'da verilen bu mücadelede, Cumhur İttifakı omuz omuza mücadele verirken, bunlar hakikatin üzerini örtebilir miyiz diye gayret gösteriyorlar. Biz ilhamını tarihten alan milletiz. Allah'ın izni ile el ele vereceğiz, gönül gönle olacağız, ülkemizi daha güzel yarınlara taşıyacağız. Ekonomik operasyonlara tevessül etseler de bu milletin içerisine acaba nifak sokabilir miyiz diye gayret gösterseler de zaman zaman yalanları haykırsalar da bu milletin aklını ve gönlünü bulandıramayacaklar. İnanıyorum ki CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül vermiş seçmenlerde bunların nerede durduğunu görecekler, görüyorlar ve ilk seçimde sandık önlerine konulduğunda bunlara ders verecekler" diye konuştu.



"Bu ana muhalefet lideri ne söylediğinin farkında değil"



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ise zorlu bir yolda gittiklerini dile getirdi. Bugüne kadar milletin her zaman dik durduğunu kaydeden Elvan, "En zor şartlar altında bile bu millet Cumhurbaşkanının arkasından ayrılmadı. Bu ülkede vesayet ortadan kaldırılmışsa altında milletin imzası vardır. Geçtiğimiz günlerde hepimizin yüreğini dağlayan, katil Esed rejiminin hunharca, kalleşçe bir saldırısıyla karşı karşıya kaldık ve 34 kardeşimizi kaybettik. Ruhları şad olsun. O gece sabaha kadar Cumhurbaşkanımız o katillere karşı operasyonu yönetti, o hainleri SİHA'larımızla, İHA'larımızla, tanklarımızla, uçaklarımızla yerle bir ettik. Türk güvenlik güçlerimiz teröristlere karşı gece gündüz mücadele ederken, sessiz kalanlar oldu. Maalesef sesiz kalmanın ötesinde şöyle bir ifade de kullandılar. Bu ifade de ana muhalefet liderinden geldi. 'Bizim iktidarımız döneminde şehitler tepesi boş kalacaktır' dedi. Şöyle düşünüyorum. Bu ana muhalefet lideri ne söylediğinin farkında değil. Senin ülkene teröristler saldırdığı zaman sesiz mi kalacaksın, vatanını korumayacak mısın, bu milleti korumayacak mısın, ay yıldızlı al bayrağı korumayacak mısın? Ne yapacaksın onu söyle sen. Böyle bir ifade nasıl kullanılır. Siz ana muhalefet partisi liderinin Esed'i, o katilleri kınadığını gördünüz mü? Zaman bir ve beraber olma zamanıdır. Hangi görüşte olursak olalım, hangi partiden olursa olalım söz konusu vatansa gerisi teferruattır" şeklinde konuştu.



"Bizim bizden başka dostumuz yok"



NATO'yu da eleştiren Elvan, şöyle devam etti:



"Biz bugün NATO'nun üyesi ve en büyük ordusu olan ikinci ülkeyiz. Biz bugün teröristlerle mücadele ederken o müttefik dediğimiz ülkeler diyorlar ki, 'Belki mühimmat desteği yapabiliriz'. Düşünün sevgili kardeşlerim. Bizim bizden başka dostumuz yok. Ülkemize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bakınız PKK'ya, PYD'ye, FETÖ'ye destek veriyorlar. FETÖ üyelerini sınırdan geçiriyorlar, bugün Türkiye'de bulunan ve Avrupa'ya gitmek isteyen o sığınmacıları içeri almıyorlar. Ayrıca herkese eziyet ediyorlar. Bizim mücadelemiz zor bir mücadele. Bu mücadelede hep birlikte olacağız, dimdik duracağız, Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. 'İdlib'e biz niye girdik?' diyorlar. İdlib'e biz vatanımızı korumak, milletimizin birliği, bütünlüğü için girdik. Yüzlerce, binlerce roket bizim sınırdaki evlerimize atıldı. Terörden etkilenen ve şehit olan vatandaşlarımızın sayısı bu dönemde 600. Biz ülkemizin birlik ve bütünlüğünü korumak zorundayız. Esed rejiminin orada insanlara nasıl zulüm yaptığını görüyoruz. Orada kadınları katlediyorlar. Halen bizim ana muhalefettin ses yok. Halen bizim neden orada olduğumuzu sorguluyorlar. Biz vatan, millet, ve bayrağımız için İdlib'deyiz."



AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de kongrede yaptığı konuşmada, "Bizler Cumhurbaşkanımızın izinde inandığımız yolda hem Toroslar için hem Mersin için hem de Türkiye için yürüyeceğiz. Bizler teşkilatlar olarak Cumhurbaşkanımızın omzundaki yükü zerre kadar alabiliyorsak ne mutlu bize. Teşkilatlar olarak üzerimize düşen görev bu. İnşallah 2023'e giderken, 2053'e giderken ve 2071'e giderken daha güzel bir Türkiye'yi bırakabilirsek ne mutlu bize. Bu vesileyle salonu dolduran tüm yol ve dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyor, Allah birliğimizi, beraberliğimizi kıyamete kadar daim eylesin" dedi.



Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde, 341 delege oy kullandı. 221 oy alan Bekir Topçu yeniden başkanlığa seçilirken, rakibi Ahmet Kara 120 oy aldı. - MERSİN