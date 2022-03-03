AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ - Son Dakika
Üye Girişi

AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

03.03.2022 08:03

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin, "Her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Kandemir'in yanı sıra AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile çok sayıda partili yer aldı.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklama yapan Erkan Kandemir, AK Parti siyasetini zenginleştirmek, buna katkı vermek anlamında çok verimli bir istişare toplantısı gerçekleştireceklerini belirterek, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Kandemir, "Dünya zor dönemlerden geçiyor. Hemen yanı başımızda insanlık vicdanını kanatan bir çatışma yaşanıyor. Biz de ülke olarak her iki ülkenin değerini, derinliğini bilen bir ülke olarak bu anlamda barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz hep beraber. Ülkemizin çok daha güzel yarınlara ulaşmasının güçlü bir liderlikle mümkün olabileceğine yaşanan her çatışmada, dünyanın içinden geçtiği krizlerde bir kere daha şahitlik ediyoruz. Böyle bir genel başkana, böyle bir Cumhurbaşkanına sahip olduğumuz için hamdediyoruz. Bugün arkadaşlarımızla sadece Malatya'yı değil, kuşkusuz tüm Türkiye'yi, dünyada yaşanan gelişmeleri masaya yatırıp değerlendireceğiz" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ
AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ
AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Sudan Kızıldeniz'de Rusya ile askeri üs anlaşmasına sıcak bakıyor Son dakika haber... Sudan Kızıldeniz'de Rusya ile askeri üs anlaşmasına sıcak bakıyor Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü Moody's Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Togo Cumhuriyeti, Erkan Kandemir, AK Parti, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ - Son Dakika


Son Dakika
07:58 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:57 Bugün hava nasıl olacak? Kar geri döndü, Türkiye buz kesti! İşte 3 Mart 2022 hava durumu
07:51 Savaşın 8. günü: Ukrayna ordusundan Kiev'i savunma hamlesi! Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
07:49 Survivor son bölümde adadan kim gitti, kim elendi?
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 08:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: AK PARTİ'Lİ KANDEMİR: BARIŞI TESİS ETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement