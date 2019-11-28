AK Parti'li Kandemir, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi: (2)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "7'nci Olağan Kongre süreci diğer kongrelerden daha farklı olacak. Bunu süreç içerisinde daha fazla hissedeceğiz." dedi.

Kandemir, AK Parti Genel Merkezi'nde, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek 7'nci Olağan Kongre sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti teşkilatlarının siyasette etkin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Kandemir, "Siyaset yapım sürecinin bir parçası esasında teşkilatlar. Seçim dönemleri istifade ettiğimiz yapılar değil, bizim için canlı, dinamik ve sürecin bir parçası. Bu dönem sadece teşkilatlarımızı değil üyelerimizi de bu işin içerisine katacağımız, üyelerimizi de siyaset yapım sürecinin bir parçası haline getireceğimiz bir model çalışıyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kandemir, seçmen sosyolojisi ile ilgili soruya, "Hizmet siyasetinin yeterli olmadığını görüyoruz, müşahede ediyoruz. Metodolojimizi değiştiriyoruz, seçmene ulaşma metotlarımızı revize ediyoruz. Merkeze her bir bireye ayrı ayrı propaganda yapabilecek kabiliyette ve yaklaşımda bir teşkilat modelini koyuyoruz. Görüyoruz ki siyaset çok insan merkezli, zaten hep buna inandık. Topluluklara konuşarak değil tek tek her bir bireye gerektiğinde ayrı ayrı konuşarak inşa edilecek bu dönem. Biz de yeni teşkilat modelimizi tam da buna göre kurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler ve teşkilatlara dair soruya Kandemir, şu yanıtı verdi:

"Biz İstanbul seçimleri başta olmak üzere son seçimlerden ciddi bir değerlendirme yaparak ders aldığımıza inanıyoruz, ciddi bir değerlendirme yaptık. İyi bir etüt çalışması yaptığımızı düşünüyoruz. Onun için 7'nci Olağan Kongre süreci diğer kongre süreçlerinden daha farklı olacak. Bunu süreç içerisinde daha fazla hissedeceğiz ama bunu Genel Başkanımızla hissettirmek istiyoruz."

Yerel seçimler sonrası teşkilatların durumu

Erkan Kandemir, yerel seçimler sonrası teşkilatlardan istifa talepleri ya da tekliflerine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Seçim sonuçlarına bakarak başarı ya da başarısızlık olarak algılamayız tek başına, teşkilatların seçim sonuçları çünkü tek başına teşkilatların sırtlanıp yönettiği bir süreç değil. Adayımız etken, genel politikalar etken, rakip aday etken, meclis üyesi adayınız etken ve çok fazla girdi var. Teşkilatta bunlardan bir tanesi, kuşkusuz yani sahada yaptığınız çalışma önemli etkenlerden bir tanesi ama tek etken değil. Bazı illerimizde teşkilatımız bizi önceden uyarmıştı. Yani şu eksiğimiz var, şurayı tamamlamamız lazım, bunların olduğu yerler yaşadık. Tek başına teşkilat seçim sonuçlarına bakılarak bir değerlendirmeyle 'evet' istifa etmeli ya da devam etmeli demek haksızlık olur teşkilatımıza."

İllerle ilgili değerlendirme çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Kandemir, "İstanbul ile ilgili de bu arada milletvekillerimizin tamamıyla henüz görüşmeyi bitirebilmiş değiliz. İstanbul'u çok çok iyi bilen bir Genel Başkanımız var. İstanbul teşkilatlarımız bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Türkiye'ye diğer teşkilatlara ilham olan teşkilatımız." dedi.

Erkan Kandemir, "Kongre sürecinde AK Parti kuruluşundaki ruhu tekrar yakalayacak mı?" şeklindeki soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

"14 seçim geçirdik biz, bu 14 seçimin tamamında AK Parti oylarını artırmış ve birinci olmuş. Yani kurulduğunda da birinci olmuş bir parti. 14 seçimin sonuncusu olan yerel seçimlerde de birinci olan bir siyasi parti. Bunların tamamını teşkilatlarımızla yaptık. Yani şöyle bir şey yok sanki 'AK Parti bir başarısızlık var dolayısıyla teşkilatlarını değerlendirsin masaya yatırsın ya da diğer kademelerini' böyle bir durum yok. AK Parti birinci parti, en büyük parti, en yakınındaki partiyi ikiye katlamış siyasi parti. Aynı heyecanı fazlasıyla muhafaza ediyor. Dünyada bizi diğer siyasi hareketlerden ayıran en önemli özelliklerimizden bir tanesi bu. Bizim 18 senenin sonunda işte bir ideali, heyecanı paylaşmanızla ilgili."

Son dönemde birtakım yeni oluşumlar ve siyasetin ekseni doğrultusunda çok daha yoğun bir saha çalışması yürüttüklerine değinen Kandemir, "Bu süreçlerden çok çok güçlenerek çıkacağımızı görüyoruz. Çok daha geniş bir toplumsal tabana oturduğumuzu görüyoruz." diye konuştu.

Erkan Kandemir, "Yeni oluşumlar'a AK Parti teşkilatlarından büyük kopuşlar bekliyor musunuz? Bu süreçte farklı partilerden AK Parti'ye katılım olur mu?" sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Yeni siyasi oluşumlar henüz ortada yoklar, onun için yorum yapabilecek durumda değiliz doğrusu. Ne tüzel kişilikleri var ne kadroları ne söylemleri var, dolayısıyla yorum yapılabilecek durumda değil. Doğrusu öyle çok da gündemimizde yok yani biz önümüze ve işimize bakıyoruz. Bir şöyle teşekkür etsin çıksınlar ortaya, ondan sonra değerlendirmeye tabi tutulurlar. Yani yoksa bir kadro görmedik, bir söylem görmedik, parti tüzüğü görmedik, parti programı görmedik, bir şey görmedik yani. Onu gördükten sonra bir değerlendirme yapmak mümkün olabilir.

Bu süreçte çerçevesini, Genel Başkanımız şöyle çizdi: 'Milletin teveccüh gösterdiği bütün arkadaşlarımızla çalışmayı arzu ediyoruz.' Dolayısıyla geçmişte farklı siyasi partilerde bulunmuş arkadaşlarımızı da doğrusu bu süreçte biz aramızda görmeyi arzu ederiz, bekleriz ve isteriz. Toplumun teveccüh gösterdiği, bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar zaten. Biz toplumun, milletin teveccüh gösterdiği ilkelerimize uygun, parti çizgimize ve politikalarımıza uygun buna destek vermeyi arzu eden herkesi hareketimizin içerisine görmeyi arzu ederiz."

AK Parti'nin üye sayısı

AK Parti'nin üye sayısına yönelik eleştirilere yönelik görüşleri sorulan Kandemir, şunları söyledi:

"Biz üye sayısı olarak Türkiye'nin en çok üyeye sahip siyasi partisiyiz. Toplam tüm bizim dışımızdaki partilerin üye sayısı 2 milyon 691 bin. Bizim üye sayımızsa tek başımıza 10 milyon 397 bin. Biliyorsunuz memurlar da üye olamıyorlar, bunu da düşündüğünüzde çok geniş bir siyasi tabana sahip bir siyasi partiyiz."

Erkan Kandemir, üye sayılarında zaman zaman güncelleme yapıldığına işaret ederek, "Sadece bu seneye bu mahsus olarak kamuoyunda üyemizde bir düşüş varmış gibi algılandı. Biz çok uzun zamandır vefat eden üyelerimizi üyelikten düşürememiştik. 340 bin vefat eden üyemizin üyeliğini düşürdük çünkü zaman zaman biz üye güncellemesi yaparız. Fakat bu süreçte 390 bin yeni üye yapmışız." değerlendirmesinde bulundu.

(Bitti)