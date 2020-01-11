AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, muhalefet partilerinin millet nerede duruyorsa tam aksi istikamette durduğunu belirterek, "En son Libya tezkeresinde yaşadık. Milletten yana olan ne varsa karşısındalar." dedi.

Kandemir, partisinin il başkanlığınca Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içerideki ve dışarıdaki vesayete meydan okuduğunu söyledi.

Türkiye'ye geri adım attırılamadığını vurgulayan Kandemir, "Cumhurbaşkanımızı tanımıyorlar, karıştırmışlar başkalarıyla. Bunlar zannediyorlardı ki 3-5 silah veririz ellerine, tüfeklerini omuzlarına alırlar, Türkiye'yi tehdit ederler, Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürürler. Öyle olmadı. İşte Barış Pınarı Harekatı'nda gördük, ondan önce Zeytin Dalı Harekatı ile gereken dersi verdik." diye konuştu.

Muhalefet partilerini eleştiren Kandemir, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu ve avaneleri ise saydığım bütün hadiselere o günün şartlarında nerede durmuşlar, ne söylemişler bakın. Hepsinde millet nerede durmuşsa tam aksi istikamette durmuşlar. En son Libya tezkeresinde yaşadık. Milletten yana olan ne varsa karşısındalar. 'Köprü yapalım' dersiniz, karşı çıkarlar. 'Baraj yapalım' dersiniz, karşı çıkarlar. 'Kanal İstanbul'u yapacağız, çok önemli. Stratejik açıdan anlamı var Türkiye için' dersiniz, karşı çıkarlar. 'Otomobil yapacağız' dersiniz, karşı çıkarlar. Bir de utanmadan alay ederler. Bunlar bu millete güvenmezler. Tek parti iktidarının en temel özelliği zaten yıllarca bu olmuş. Millete güvenmedikleri, asla demokrasiyle iktidara gelemedikleri için hep türlü yollara başvurmuşlar. Birilerini kullanarak, darbe mekanizmalarını işleterek toplumu altüst etmişler. Başarılı olamadılar, olamayacaklar fakat AK Parti teşkilatlarının bir vazifesi var. Bunların yalanlarını afişe etmemiz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete öz güven kazandırdığını belirten Kandemir, "AK Parti kadroları bir şey söylediğinde kafadan atmaz. Bunlar belediyelerde, büyükşehirlerde görevlere geldi. Düşünmeden, 'Şunu da yapacağız, bunu da yapacağız, onu da yapacağız' dediler ama yaptıkları ilk iş suya zam yapmak oldu." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise yerel, ulusal, bölgesel ve küresel anlamda bir davanın mensupları olduklarını anlatarak, "80 yıllık cumhuriyet döneminde yapılan hizmetleri terazinin bir kefesine, son 17 yılda yapılanları diğer kefesine koysak, barajlar, tüneller, yollar, hastaneler, derslikler, 17 yılda sizlerin vesilesiyle yapılanlar ağır basar." ifadesini kullandı.

Kastamonu'ya Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni geçerek geldiklerini aktaran Akbaşoğlu, AK Parti döneminde yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.