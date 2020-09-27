AK Parti'li Kandemir partisinin Karesi ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir partisinin Karesi ilçe kongresinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz kardeşlerimizin, can Azeri vatandaşlarımızın, hukuksuzluğa uğrayan, toprakları işgal edilen, zulme maruz kalan Azeri kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

AK Parti'li Kandemir partisinin Karesi ilçe kongresinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Biz kardeşlerimizin, can Azeri vatandaşlarımızın, hukuksuzluğa uğrayan, toprakları işgal edilen, zulme maruz kalan Azeri kardeşlerimizin yanındayız." dedi.

Kandemir, Karesi Park Spor Toto Tesisleri'nde gerçekleştirilen partisinin Karesi İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yeni bir siyasal dil inşa ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bugüne kadar pek çok ateş çemberinden geçtiğini ifade eden Kandemir, milletin dara düştüğü durumlarda muhalefetin ses çıkarmadığını dile getirdi.

Muhalefet partilerinin sınır ötesi operasyonlara da karşı çıktığını hatırlatan Kandemir, " Doğu Akdeniz'de ülkemizin hukukunu savunmak boynumuzun borcudur. 'Mavi Vatan da milletimizin hakkı hukukudur' deriz. 'Ne işimiz var bizim orada?' derler. Karadeniz'de doğal gaz buluruz. Hep beraber milletçe seviniriz, gönlümüz coşar. Dudak ucuyla 'Aman bu da neymiş?' derler, önemsizleştirirler. Bizim meselemiz bu ülkede yerli ve milli bir muhalefeti üretememiş olmamız maalesef. Biz işimize bakacağız. Önümüze bakacağız, nice başarılara imza atacağız." dedi.

Kandemir, Azerbaycanlılara yapılan zulme karşı olduklarını ve Türkiye olarak Azerbaycan vatandaşlarının yanında yer aldıklarını vurgulayarak, "Bugün Ermenistan hukuksuzca, haksızca, sivilleri bombalarken yine çok az ülkeden ses çıktı. Tıpkı diğer meselelerde olduğu gibi. Yine Türkiye, adaletin yanında durarak, insanlığın en keskin dönemecinde, her şeyin birbirine karıştığı, dengelerin sözüm ona kendilerini merkeze alarak oluşturulduğu bir dönemde hiçbir dengeye yaslanmadan aklın ve hukukun yanında duruyor. Biz kardeşlerimizin, can Azeri vatandaşlarımızın, hukuksuzluğa uğrayan, toprakları işgal edilen, zulme maruz kalan Azeri kardeşlerimizin yanındayız. Dünyadaki tüm diğer mazlumlar gibi." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından biri olduğunu aktaran Kandemir, "Büyük cesareti olmayanlar toplumsal değişim ve dönüşümü sağlayamazlar. Türkiye istikamet biçilen, 'Şuradan yürüyeceksiniz' denilen bir ülkeydi. Oysa bugün 'İman varsa imkan da vardır' diyoruz. Kendi yolumuzu kendimiz inşa ediyoruz ve bunu başaracak güçteyiz. Recep Tayyip Erdoğan ile beraber siyaset yapmanın ağır yükü var üzerimizde." ifadelerini kullandı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Yusuf Hocaoğlu yeniden başkan seçildi.

AK Parti, Türkiye, Karesi, Azeri, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 21:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir partisinin Karesi ilçe kongresinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

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