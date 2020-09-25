- AK Parti'li Kandemir: "Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık" - Son Dakika

- AK Parti'li Kandemir: "Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık"

- AK Parti'li Kandemir: "Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık" Isparta'da partisinin il başkanlığını ziyaret eden AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrelerin yüzde 70'ini tamamladıklarını ve Türkiye genelindeki parti teşkilatlarında yüzde 65...

- AK Parti'li Kandemir: "Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık"

ISPARTA - Isparta'da partisinin il başkanlığını ziyaret eden AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongrelerin yüzde 70'ini tamamladıklarını ve Türkiye genelindeki parti teşkilatlarında yüzde 65 oranında değişim sağladıklarını söyledi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin kongreleri tamamlanan 12 ilçe başkanı ve merkez ilçe başkan adaylarıyla buluşmak üzere Isparta'ya geldi. İlk olarak İl Başkanı Osman Zabun'u ziyaret eden Kandemir'e, AK Parti Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz ile Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de eşlik etti.

"Kongrelerimizin yüzde 70'ini tamamladık"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, bugüne kadar Türkiye genelindeki kongrelerin yüzde 70'ini tamamladıklarını söyledi. Kongrelerin pandemi şartlarına uygun bir şekilde hassasiyetle gerçekleştirildiğine değinen Kandemir, "Türkiye genelinde yüzde 65, Isparta'da ise yüzde 40-45'lere varan değişimi sağlamış olduk. Yeni arkadaşlarımız, genç arkadaşlar, hanımefendiler, aynı zamanda çok tecrübeli isimleri bir araya getirdiğimiz diri yönetimler oluştu" dedi.

"Bu ekip AK Parti'yi 2023'e taşıyacak"

Isparta'da 13 ilçeden 12'sinde kongre sürecinin tamamlandığını ifade eden Kandemir, kongrelerde iyi ekip kurulduğunu söyledi. Kurulan ekibin AK Parti'yi 2023'e taşıyacağını kaydeden Erkan Kandemir, "2023'teki iddiamızı ve heyecanımızı taçlandıracağımıza inanıyoruz. Bu ekiple beraber çok ince ve dikkatli bir çalışma yapacağız. Isparta'daki bu uyumu tüm Türkiye'ye örnek göstererek, diğer illere ilham olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Başkanımız 1,5 yılda iyi çalışmalara imza attı"

Öte yandan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e kente hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Kandemir, "Sayın başkanımız 1,5 sene gibi kısa bir zamanda iyi çalışmaların altına imza attı. Burada milletvekillerimizin Ankara'daki mesaisinin de çok önemli bir katkısı var. Onlara da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Isparta'da olmak bizler için kendimizi kalemizde hissetmek" ifadelerini kullandı.

"Bazı ilçelerde değişimler yaşadık"

AK Parti İl Başkanı Osman Zabun da ziyaretten dolayı Kandemir'e teşekkür ederek, 12 ilçede kongre sürecinin tamamlandığını merkez ilçe başkanlığı için ise iki hafta içerisinde kongre gerçekleştireceklerini söyledi. Zabun, bazı ilçelerde başkan ve yönetimlerde değişim yaşandığını da belirtti.

Ziyaretin ardından AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin il ve ilçe yöneticileriyle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

- AK Parti'li Kandemir: Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık
- AK Parti'li Kandemir: Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık
- AK Parti'li Kandemir: Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık
- AK Parti'li Kandemir: Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık
- AK Parti'li Kandemir: Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık
- AK Parti'li Kandemir: Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık

Erkan Kandemir, AK Parti, Türkiye, Isparta, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - AK Parti'li Kandemir: 'Teşkilatlarımızda yüzde 65 değişim sağladık' - Son Dakika


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