AK Parti'li Kandemir:  Ülkemizin geleceği çok aydınlık - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir:  Ülkemizin geleceği çok aydınlık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, muhalefet liderlerinin olumsuz söylemlerine asla teslim olmamak gerektiğini belirterek, "Bu coğrafyanın en önemli özelliği, umudun ve enerjinin merkezi olmasıdır.

AK Parti'li Kandemir:  Ülkemizin geleceği çok aydınlık, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, muhalefet liderlerinin olumsuz söylemlerine asla teslim olmamak gerektiğini belirterek, "Bu coğrafyanın en önemli özelliği, umudun ve enerjinin merkezi olmasıdır. Bunun için tam da enerjimize ve umudumuza saldırıyorlar. Allah'a hamdolsun Türkiye, bambaşka bir ülke. Ekonomide, güvenlikte, teknolojide, ülkemizin geleceği çok aydınlık" dedi.

AK Parti Düzce Merkezi İlçe Kongresi, 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yeryüzünde insanlığı ilgilendiren her meseleye dair sözü olduğunu belirterek, "İşte şimdi görüyoruz ki yarım asır önce, 1 asır önce yeni bir dünya kurarken Türkiye'yi dışarda bırakanlar, bugün yeni bir dünya inşa edip, ülkemizi oyunun içine sokmak istemiyorlar. Fakat yeni bir Türkiye var. Birlikte inşa ettiğimiz yepyeni bir ülke var. İnsanlığın yeryüzünde hangi meselesi olursa olsun, Türkiye'nin bir sözü var, bir iddiası var. Bu söz hakkın ve hukukun yanında duranların sözüdür" dedi.

AK Parti'li Kandemir, Türkiye'de birkaç çeşit siyasetçi olduğunu dile getirerek, "Bir grup var ki bunlar ömürlerini uykuda geçirenler. Bir grup var ki bunlar duygusuz yaşayanlar. Rahatını bozmamak için milletin gözüne bakmayanlar. Fakat bir grup var ki esas sıkıntımız orada. Uyku taklidi yapanlar. Bizim karşımızda bir muhalefet var ki bunlar, milletin sevincine ortak olamıyorlar. Bunlar bu millet ne zaman heyecanlansa ve mutlu olsa işte Karadeniz'de doğal gazın bulunduğu gibi ne zaman coşsa gönlümüz, uyku taklidi yaparlar. Ne zaman hüzünlensek yüreğimiz daralsa bunlar ortadan yok olurlar. İşte 15 Temmuz'da yaşadık. Ana muhalefet lideri tankların arasından sıyrıldı gitti. Biz 'Ölümüne' diyerek, Cumhurbaşkanı'mız meydanlara koşarken bunlar aradan sıyrıldı ve gittiler. Çok işimiz var. İyi anlatmamız lazım" diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Türkiye'nin geleceğinin çok aydınlık olduğunu söyleyerek, "Önümüz aydınlık. Bu muhalefet liderlerinin olumsuz söylemlerine asla teslim olmamak lazım. Bu coğrafyanın en önemli özelliği, umudun ve enerjinin merkezi olmasıdır. Bunun için tam da enerjimize ve umudumuza saldırıyorlar. Çok güzel günler bizi bekliyor. Müjdeler önümüzdeki günlerde geliyor. Allah'a hamdolsun Türkiye, bambaşka bir ülke. Ekonomide, güvenlikte, teknolojide, ülkemizin geleceği çok aydınlık" dedi.

AK Parti'li Kandemir:  Ülkemizin geleceği çok aydınlık
AK Parti'li Kandemir:  Ülkemizin geleceği çok aydınlık
AK Parti'li Kandemir:  Ülkemizin geleceği çok aydınlık
AK Parti'li Kandemir:  Ülkemizin geleceği çok aydınlık

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 13:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir:  Ülkemizin geleceği çok aydınlık - Son Dakika


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