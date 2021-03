AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi hakkında, "Kadromuzda genişleme olacak MKYK'mız, asil ve yedek sayımızı artırarak çok daha geniş bir kadroyla yarın milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Erkan Kandemir, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongre öncesinde salonda hazırlıkları inceledi. Erkan Kandemir, kongre nedeniyle kendilerinin de çok heyecanlı olduğunu belirtti. Çok titiz ve uzun süreli bir maratonun ardından kongrenin önemli bir viraj olduğunu kaydeden Kandemir, "Delege seçimleri ile başlayan yaklaşık 1 yıllık maratonu finallendiriyoruz ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız manifesto niteliğinde bir konuşma hazırlığı yaptı. Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz inşallah yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7'nci Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'2023'ÜN ADIMLARINI GÖRECEĞİZ'Yarın illerden partililerin ve delegelerin geleceğini belirten Kandemir, tüm tedbir ve kurallara riayet edilerek, özenli bir kongre gerçekleştirileceğini vurguladı. Kandemir, kongrenin, partinin tüm organları ile yer alacağı bir manifesto olacağını belirterek, "İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte delegelerimizle, izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla, büyüklerimizle birlikte, bu güne kadar görev yapmış milletvekillerimiz, parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifestoyla AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak, bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.'ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE İLE MİLLETİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın listeyle ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirten Kandemir, "İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız, toplumun her kesimini kuşatan her kimliğinin içeresinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile yarın AK Parti yeniden milletin huzuruna çıkmış olacak" dedi.Cumhur İttifakı ile 2023'e damga vuracaklarını söyleyen Kandemir, "Yarın bunun da işaret fişeği olacak. Hep birlikte şahitlik edeceğiz" diye konuştu.'24 MART, 2023'ÜN BAŞLANGICI'Kandemir'in ardından açıklamalarda bulunan Mahir Ünal ise 24 Mart'ın, 2023'ün başlangıcı olduğunu belirtti. 24 Mart'ta belirlenen kadrolarla 2023 seçimlerine gideceklerini anımsatan Ünal, "AK Parti, 19 yıl boyunca Türkiye 'yi her alanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırladı. İnşallah 2023 ile beraber de bu kadrolarla güçlü bir şekilde Türkiye'nin ikinci yüzyılına ve yeni bir yüzyıla başlayacağız. Güven ve istikrar içerisinde Türkiye, yolculuğuna devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Kongrede, pandemi koşullarının nasıl idare edileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kandemir, doktorların yer aldığı bir heyetin oluşturulduğunu bu ekibin Ankara'ya gelecek olan partililere hem yolculuk esnasında hem salonda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yaptığını söyledi. Kandemir, "Kadromuzda genişleme olacak MKYK'mız asil ve yedek sayımızı delegelerimizin oylarına sunmak suretiyle sayısını artırarak çok daha geniş bir temsili toplumun tüm sosyolojisini taşıyacak şekilde oluşturalım arzusuyla çok daha geniş bir kadroyla yarın milletimizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.