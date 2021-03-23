AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız - Son Dakika

AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız

23.03.2021 18:58
AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi hakkında, "Kadromuzda genişleme olacak MKYK'mız, asil ve yedek sayımızı artırarak çok daha geniş bir kadroyla yarın milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresi hakkında, "Kadromuzda genişleme olacak MKYK'mız, asil ve yedek sayımızı artırarak çok daha geniş bir kadroyla yarın milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Erkan Kandemir, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongre öncesinde salonda hazırlıkları inceledi. Erkan Kandemir, kongre nedeniyle kendilerinin de çok heyecanlı olduğunu belirtti. Çok titiz ve uzun süreli bir maratonun ardından kongrenin önemli bir viraj olduğunu kaydeden Kandemir, "Delege seçimleri ile başlayan yaklaşık 1 yıllık maratonu finallendiriyoruz ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız manifesto niteliğinde bir konuşma hazırlığı yaptı. Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz inşallah yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7'nci Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'2023'ÜN ADIMLARINI GÖRECEĞİZ'Yarın illerden partililerin ve delegelerin geleceğini belirten Kandemir, tüm tedbir ve kurallara riayet edilerek, özenli bir kongre gerçekleştirileceğini vurguladı. Kandemir, kongrenin, partinin tüm organları ile yer alacağı bir manifesto olacağını belirterek, "İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte delegelerimizle, izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla, büyüklerimizle birlikte, bu güne kadar görev yapmış milletvekillerimiz, parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifestoyla AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak, bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.'ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE İLE MİLLETİN HUZURUNA ÇIKACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın listeyle ilgili hazırlıklarını tamamladığını belirten Kandemir, "İnşallah yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız, toplumun her kesimini kuşatan her kimliğinin içeresinde var olduğu, çok güçlü isimlerin olduğu, alanında etkili, yetkili isimlerin olduğu çok güçlü bir liste ile yarın AK Parti yeniden milletin huzuruna çıkmış olacak" dedi.Cumhur İttifakı ile 2023'e damga vuracaklarını söyleyen Kandemir, "Yarın bunun da işaret fişeği olacak. Hep birlikte şahitlik edeceğiz" diye konuştu.'24 MART, 2023'ÜN BAŞLANGICI'Kandemir'in ardından açıklamalarda bulunan Mahir Ünal ise 24 Mart'ın, 2023'ün başlangıcı olduğunu belirtti. 24 Mart'ta belirlenen kadrolarla 2023 seçimlerine gideceklerini anımsatan Ünal, "AK Parti, 19 yıl boyunca Türkiye'yi her alanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hazırladı. İnşallah 2023 ile beraber de bu kadrolarla güçlü bir şekilde Türkiye'nin ikinci yüzyılına ve yeni bir yüzyıla başlayacağız. Güven ve istikrar içerisinde Türkiye, yolculuğuna devam edecek" değerlendirmesini yaptı.

Kongrede, pandemi koşullarının nasıl idare edileceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Kandemir, doktorların yer aldığı bir heyetin oluşturulduğunu bu ekibin Ankara'ya gelecek olan partililere hem yolculuk esnasında hem salonda nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yaptığını söyledi. Kandemir, "Kadromuzda genişleme olacak MKYK'mız asil ve yedek sayımızı delegelerimizin oylarına sunmak suretiyle sayısını artırarak çok daha geniş bir temsili toplumun tüm sosyolojisini taşıyacak şekilde oluşturalım arzusuyla çok daha geniş bir kadroyla yarın milletimizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.


AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Kongresi, Erkan Kandemir, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı Fenerbahçe, 'be Fair' sloganının kullanılmasına yönelik verilen tedbir kararının kaldırıldığını açıkladı Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Rüzgarla ilerleyen cips standının peşine taktığı marketçiye hırsız şoku Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı Aşk ihanetle başladı! Genç adam, sevgilisini Merve Boluğur'la aldattı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu
Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda Vaka sayısı en çok artın illerden biri olan Çankırı'da yeni tedbirler yolda         
18:57
Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi: Merkez Bankası'ndaki değişiklik enflasyon ve dış finansman risklerini artırdı         
18:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi Akıllara durgunluk veren savunma! Sokak ortasında bir kişiyi öldürdü, 'kader' dedi         
17:44
Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti         
17:37
Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı Borsa İstanbul, ikinci işlem gününü de düşüşle kapattı         
16:13
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?         
14:25
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı Görüntü İstanbul'un yanı başından! Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı         
13:10
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat İnternet ortamında cinsel istismar nasıl anlaşılır? Çocuğunuzda bu belirtiler varsa dikkat         
11:54
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 19:07:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Kandemir: Yarın milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei