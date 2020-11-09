AK Parti'li Karaaslan: "10 Kasım Atatürk'ü idealleriyle anma günüdür" - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan: "10 Kasım Atatürk'ü idealleriyle anma günüdür"

09.11.2020 14:35
AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan Milli Mücadele ateşinin ve Türk milletine tarih boyunca yol gösteren bağımsızlık ruhunun tüm Anadolu'ya yayılmasına öncülük ettiğini hatırlattı.

Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devlet adamı ve muzaffer bir komutan olarak tüm insanlığın saygısını kazandığına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizle birlikte kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru ilerlerken, 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılıyor, her alanda ülkemizi dünya liginde en üst sıralara taşımak için gayretle mücadele veriyoruz. Milletinden aldığı güçle İstiklal Mücadelemizi zafere ulaştırarak hem milletimizin hem de dünyanın takdirine mazhar olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak, bölgesinde lider ve daha güçlü Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde büyütmeye, sınırlarımız içinde ve sınırlarımızın ötesinde milletimizin hak, hukuk ve menfaatlerini korumaya devam ediyoruz. Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, gelecek nesillerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."

Karaaslan, " 10 Kasım'ın tarihin akışına yön veren kahraman asker ve büyük devlet adamı Atatürk'ü idealleriyle anma, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletini ilelebet yaşatma ve yükseltme kararlılığını en güçlü şekilde gösterme günü olduğunu" vurgulayarak, İstiklal Mücadelesi'nin Başkomutanı ve Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde rahmet ve minnetle andıklarını ve tüm şehitleri saygıyla yad ettiklerini kaydetti.

Mustafa Kemal Atatürk, Çiğdem Karaaslan, 10 Kasım, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan: '10 Kasım Atatürk'ü idealleriyle anma günüdür' - Son Dakika


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