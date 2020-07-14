AK Parti'li Karaaslan: "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık" - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan: "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık." ifadesini kullandı.

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Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, demokrasi mücadelesinin en önemli kırılma noktalarından biri olan 15 Temmuz'un kendisine boyunduruk vurmak isteyenlere ve karanlığa teslim olmayan Türk milletinin fedakarlığı ve cesareti sayesinde zafere dönüştüğünü vurguladı.

Darbe teşebbüsü ve işgal girişimi karşısında milletin o gece sergilediği direniş sayesinde hainlerin hayal etmedikleri bir sonla karşılaştığını belirten Karaaslan, mesajını şöyle sürdürdü:

"45 yıldır devletimizin kılcal damarlarına sızan gözü dönmüş hain terör örgütü FETÖ'nün 4 yıl önce 15 Temmuz akşamı başlattığı ve tarihin en büyük ihanetlerinden biri olarak kayıtlara geçen kalkışma, milletimizin cesur karşı koyuşu sayesinde amacına ulaşamamıştır. Bugün, yediden yetmişe milletimizin her bir ferdinin yazdığı o büyük destanı yeniden yüreklerimizde hissediyoruz. Vatan uğruna bir olan milyonlarca yürek, ölümü öldüren cesaretiyle o akşam kahramanca direnerek dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Milletimi illerimizin meydanlarına, havalimanlarına davet ediyorum' çağrısına, vatan aşkı göğsünde kor gibi yanan milletimiz meydanlara inerek, jetleri durdurmak için tarlalarında saman balyalarını yakarak, mermilere kafa tutarak, iman dolu göğsünü kurşunlara siper ederek cevap vermiş ve hainleri birkaç saatte bozguna uğratmıştır."

15 Temmuz'un sayısız isimsiz kahramanın cesaret hikayesi olduğuna işaret eden Karaaslan, "15 Temmuz, darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemirlerin, 17 yaşında şehadete gülerek yürüyen Abdullah Tayyip Olçokların, 'Vatan elden giderse neyimiz kalır?' diyerek darbecilere karşı koyan Sevgi Yeşilyurtların destanıdır. 15 Temmuz, 'Uğruna atalarımızın bedeller ödediği vatanımızı irademizi, demokrasimizi hainlere teslim etmeyiz.' diyen kararlılıktır. 27 Mayıs ile başlayan darbeler zincirinin tüm halkaları 15 Temmuz'da kırıldı ve geriye onurlu bir zafer, günlerce, gecelerce meydanları dolduran milletimizin demokrasi nöbetleri ile iradesine sonuna kadar sahip çıkışı kaldı. O akşam duruşuyla hepimize cesaret veren, inancımızı daha da perçinleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile omuz omuza verdiğimiz mücadele sayesinde yalnızca Türkiye demokrasisine değil, dünya demokrasi tarihine de örnek olacak bir zafer kazandık." açıklamasında bulundu.

Karaaslan, 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) hain bombalara hedef olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"TBMM, tarihinde ikinci defa 'Gazi' olduğu 15 Temmuz'da milletvekillerimizin tek bir ağızdan milli iradenin tecelligahı Meclis'imize sahip çıkma kararlılığı, milletimizin, şehirlerimizin kritik noktalarında nöbet tutmasıyla daha da pekişmiştir. Milletimizin yeniden diriliş destanı olan 15 Temmuz, milletimizi hiçbir tehdidin korkutamayacağı, hiçbir engelin yolundan döndüremeyeceğinin anlaşıldığı bir gün olarak tarihe geçmiştir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle canlarını vatan uğruna hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerini ebediyen koruyacaktır."

Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:57 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan: '15 Temmuz'da dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir zafer kazandık' - Son Dakika

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