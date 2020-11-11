AK Parti'li Karaaslan: "18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk" - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan: "18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk"

11.11.2020 17:01
AK Parti'li Karaaslan:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ülke genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ülke genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını bildirdi.

Karaaslan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Geleceğe Nefes Projesi" kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 30 ülkenin katılımıyla fidanların toprakla buluşturulduğunu belirtti.

"Geleceğe Nefes" kampanyasına yediden yetmişe Türk milletinin büyük ilgi gösterdiğine işaret eden Karaaslan, "Kampanya kapsamında bir günde hedeflenenin çok ötesine geçilerek yaklaşık 14 milyon fidan toprakla buluşturulmuştu. Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği ile toprağa emanet ettiğimiz fidanlar büyümeye, boy vermeye devam ediyor. Bu yıl yaklaşık 30 ülkenin bu seferberliğe katılması, dünyamızın geleceği açısından memnuniyet vericidir. Bu nedenle bu yılki etkinlik, 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes' sloganıyla kutlanıyor." ifadesini kullandı.

Karaaslan, AK Parti'nin 18 yıllık iktidarı döneminde ağaçlandırma konusuna özel önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ağaçlandırmaya verdiğimiz değeri ülkemizde ulusal bir gün olarak kutlanması kararı vererek gösteren Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Daha yeşil Türkiye' hedefiyle AK Parti olarak 18 yıldaki gayret ve çalışmalarımızla ülkemiz genelinde 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Bu dönemde orman varlığımızı 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Ezelden çevreci olduğunu her yeni proje ve hizmetle tescil eden AK Parti olarak ailemize katılan her üyemizi temsilen bir fidan dikeceğimiz, 'Her üye bir fidan' kampanyamızla tüm siyasi partilere örnek olacak bir hareketi başlattık. 2020 yılı içinde AK Parti ailemize dahil olan 1 milyon yeni üyemiz için 1 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz."

Hatay başta olmak üzere çeşitli şehirde meydana gelen orman yangınlarının tüm Türkiye'nin yüreğini yaktığının altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"Özellikle orman varlığının yitirildiği bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları çok daha büyük anlam taşımaktadır. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye, orman varlığını artıran nadir ülkelerden biridir. Ağaçlandırma çalışmalarının böyle anlamlı bir organizasyonla tüm Türkiye ve dünyada sürekli hale getirilmesi vesilesiyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Orman Genel Müdürlüğümüze ve emek ortaya koyan herkese, fidan bağışlayarak veya sahiplenerek seferberliğe katılan, 11 Kasım'da şehirlerimizdeki fidanlıklarda buluşarak geleceğe nefes olan milletimize teşekkür ediyorum."

Çiğdem Karaaslan, Geleceğe Nefes, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Karaaslan: '18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk' - Son Dakika


Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı         
15:02
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu         
11:31
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 17:21:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Karaaslan: "18 yılda 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei