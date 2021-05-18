AK Parti'li Karaaslan: "19 Mayıs ruhu, istiklal mücadelemizi zafere taşımıştır" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, 102 yıl önce Tütün İskelesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını büyük heyecanla karşılayan bir şehrin, Samsun'un evlatları olarak bugün yine aynı coşkuyu ve gururu yüreklerinde hissettiklerini vurguladı.

Samsun'da 1919'da ortaya çıkan ruhun, Anadolu'nun dört bir yanında milletin azmiyle birleşerek, Cumhuriyet'in ilanına giden yolu açtığına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs ruhu, istiklal mücadelemizi zafere taşımıştır. Şanlı tarihinden aldığı ilhamla geleceğini inşa etme kararlılığını gösteren bir millet olarak 1919'u tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Samsun'umuz ise bu kutlu mücadelenin meşalesinin yakıldığı, ilk adım şehri olarak tarihteki yerini almıştır. 19 Mayıs, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını attığı müstesna bir tarihtir. Milletçe yazdığımız, inanarak çıktığımız yolda tarihe mührümüzü vurduğumuz destanlardandır. 19 Mayıs, bugün barış, huzur ve emniyet içinde yaşadığımız Türkiye'nin temellerinin atıldığı gündür."

Çiğdem Karaaslan, milletlerin geçmişlerinden aldığı feyz ve tarihlerinden aldığı güçle geleceğe dair söz söyleyebileceğini belirtti.

Türkiye'nin, bu bilinçle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya koyduğu güçlü hedeflerle yarınlara emin adımlarla yürüdüğünü aktaran Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bir dönemi sona erdirip yeni bir dönemi başlatan Cumhuriyet'imizin ilanının 100. yıl dönümü olan 2023'e, çağ kapatıp çağ açan İstanbul'un fethinin 600. yıl dönümü olan 2053'e, Anadolu'nun ebedi yurdumuz olduğunun mührü 1071 Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıl dönümü olan 2071'e en güçlü şekilde ulaşacağımıza, hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inancımız tamdır. Bugün gençlerimiz, omuzlarındaki mesuliyetin bilinciyle kendilerini her alanda geliştirirken ülkemizin kalkınması için gayretle çalışmaya, yenilikler üretmeye ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil etmeye devam etmektedir. Gençlerimizin, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla vatan kıldıkları bu topraklarda ilelebet hür yaşamamız için Milli Mücadele ruhuyla çalışmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum."

Karaaslan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle, kahraman gazileri minnetle andığını dile getirdi.