AK Parti'li Karaaslan, 23 Nisan 1920'nin milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayışın ilanı olduğunu belirtti - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da ilk adımın atılmasıyla başlayan ve Anadolu'ya dalga dalga yayılan Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı 23 Nisan 1920'nin, tarihte önemli dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Bu tarihin milli iradenin hakimiyetinin ve millet egemenliğinin en somut nişanesi olduğunu vurgulayan Karaaslan, "23 Nisan uğruna canlar feda ettiğimiz vatanımız, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı şanlı bayrağımız, minarelerden yükselen ezanımız ve hürriyetimiz için yılmadan mücadele eden aziz milletimizin gurur günüdür. 23 Nisan 1920, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayışımızın, vesayetin değil demokrasinin yanında saf tutuşumuzun ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır." ifadesini kullandı.

Her sene büyük gururla kutlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler uyarınca meydanlarda ve caddelerde kalabalıklarla birlikte idrak edilemeyeceğini dile getiren Karaaslan, "Ancak bu coşku milletimizin her bir ferdinin yüreğindeki heyecanda kendini gösterecek ve bize güç vermeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı, çocuklara verdiği değerin ve güvenin işareti olarak onlara armağan ettiğine dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Bu özel gün, dünyada çocuklara armağan edilen tek milli bayram olma özelliği taşımaktadır. Bizler de bu sorumluluğun gereğini yerine getirebilmek, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha güçlü bir Türkiye bırakabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milli Mücadele'mizin meşale şehri Samsun'umuzu milletvekili olarak Gazi Meclis'imizde temsil etmenin gurur ve onurunu yaşıyor, hemşehrilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın huzur ve refah içinde yaşaması, ülkemizin hedeflerine ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Türkiye olarak 23 Nisan 1920'deki ruh ile tüm badireleri atlatacak, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine el birliğiyle ulaştıracağız."

Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı ve Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitleri, ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmet ve minnetle anan Karaaslan, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin ve dünya barışının teminatı tüm çocuklara, huzurlu ve güven dolu bir gelecek diledi.

Karaaslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci açılış yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.