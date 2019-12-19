AK Parti'li Karaaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Karaaslan, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar" isimli fotoğrafına oy verdi.

Karaaslan, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" isimli karesinden yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karaaslan, "AA'nın kurumsallaşmış yapısı içerisinde hem habere erişim noktasındaki varlığı ama aynı zamanda da her yıl gerçekleşen, Yılın Fotoğrafları oylaması gerçekten çok önemli, çünkü burada o anı görüyoruz o anı yaşıyoruz o anı hatırlıyoruz." dedi.

Karaaslan, AA'ya ve personeline teşekkür ederek, "Bir kısmı savaş bölgelerinde çekilmiş fotoğraflar ve hakikaten çok kolay değil, arkasında büyük bir emek var. Bu yaşanmışlıkları anlatmak ve bütün dünyayla paylaşmakta zaten AA'nın varlık sebeplerinden biri muhakkak." diye konuştu.

AK Parti'li Karaaslan, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Çiğdem Karaaslan, Anadolu Ajansı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 07:55 Kaynak: AA
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