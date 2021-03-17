AK Parti'li Karaaslan: "Çanakkale, imkansızlıklara rağmen imanla yazılan destanın adıdır" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin yokluk ve imkansızlıklara rağmen imanıyla var olma azminin eseri olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Seyit Onbaşıların, Mehmet Çavuşların, Kınalı Hasanların, onbeşlilerin cephedeki tarihi direnişi, nihai zafere ulaşılmasına vesile olmuştur. Ecdadımızın göğsündeki iman, cesaret ve sahip olduğu ruh bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de girdiğimiz tüm zorlu mücadelelerden bizi zaferle çıkaran da bu ruhtur. Milletimiz, minarelerden yükselen ezanlar dinmesin, semayı süsleyen ay yıldızlı şanlı bayrağımız inmesin diye candan ve serden geçen bir millettir. Çanakkale'yi zafere eriştiren inançla milletimiz, 15 Temmuz hain darbe girişimini birkaç saatte def ederek istiklaline yönelen tehditleri nasıl alt edebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale, imkansızlıklara rağmen imanla yazılan destanın adıdır."

Karaaslan, Çanakkale'nin Türk milletinin bağımsızlığına yönelik saldırılar karşısında ortaya konulan direnişin göstergesi olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dünyaya verdiğimiz 'Çanakkale geçilmez' mesajı, milletimizin yalnızca o günkü kararlılığının değil, vatan müdafaasında ilelebet devam edecek azminin de sembolüdür. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."