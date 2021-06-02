AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, 'Cemre' programı ve Dünya Çevre Günü nedeniyle gençler ile bir araya geldi.

AK Parti'li Karaaslan, parti genel merkezinde gerçekleşen buluşmada basın mensuplarına açıklama yaptı. Karaaslan, 81 ilden 1000 genç ile birlikte bir çevre hareketi başlattıklarını söyleyerek, "Türkiye'nin bört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Onlar ile birlikte bir öncülük yapmayı hedefliyoruz. Gençleri merkezine alan bu çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmamız merkezine ikilim değişikliğini almakta. Kovid- 19 küresel salgını, şu an dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit gibi görünse de aslında bizi bekleyen çok daha büyük bir tehlike var. Ne yazık ki bir aşısı da yok. O da ne yazık ki iklim krizi. Bugün artık her birimiz etkilerini derinden hissetmeye başlıyoruz. Yeri geliyor Türkiye'nin bir köşesinde heyelan ve seller ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir diğer köşede kuraklık ile mücadele ediyoruz. Diğer bir taraftan Marmara Denizi'ni konuşuyoruz. Dolayısıyla bizler, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz önemli çalışmalarla ulusal ve uluslararası projelerle hayatımıza devam ederken, aynı zamanda da yerelde güçlenmeyi hedefliyoruz. Bu güçlenmeyi de gençler ile sağlayacağız inşallah" dedi.Gençler ile daha birçok projede bir araya geleceklerini belirten Karaaslan, "Onlara eğitimler verdik ve sertifikalarını aldılar. Çevre ahlakı, iklim değişikliği, sıfır atık, sahalarda yapacakları uygulamalar ve enerji başta olmak üzere, bu başlıklarla eğitimlerini aldılar. Değerli hocalardan sertifikalarını aldılar. Şimdi aslında onlar durgun bir suya atılmış çakıl misali. Halka halka, dalga dalga büyümeye devam edecekler. Şimdi artık sahada da aktif olacaklar" diye konuştu.