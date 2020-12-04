AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Açıklaması

04.12.2020 16:37
AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kadınlarımız için verilen her mücadele demokrasimizin geleceği için de verilmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kadınlarımız için verilen her mücadele demokrasimizin geleceği için de verilmektedir. Bu bakımdan hiçbir adımı yeterli görmüyor, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alabilmesi adına ortaya koyduğumuz gayretlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 86. yıl dönümü ve Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu 5 Aralık 1934'ün siyasi tarih açısından dönüm noktası olduğunu vurgulayan Karaaslan, Türkiye'de ilk kez 1935 seçimleriyle Meclise giren kadınların sayısının bugün 54'ü AK Parti'den olmak üzere 101'e ulaştığını ifade etti.

Kadınların siyasette var olma çabası, ulusal, bölgesel ve küresel sorunların çözümünde aktif roller üstlenmesinin, insanlığın geleceği adına umut verici olduğuna işaret eden Karaaslan, "Kadın milletvekili sayısını daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den itibaren hayata geçirdiğimiz reformlarla kadınlarımız, siyasi, ekonomik, akademik hayatta gerçek anlamda var olmaya başlamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, toplumların ilerlemesinin, kadına verdiği değerle doğru orantılı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Kadınların sosyal ve kültürel alanlarda, eğitimde, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda eşit fırsatlardan yararlanmalarının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bunun için AK Parti olarak yaptığımız çalışmalarla, kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılığı anayasal güvenceye aldık. Kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliklerinin artırılması, daha kaliteli eğitim imkanına sahip olmaları, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, istihdamlarının artırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması gibi hedeflerle çalışmalarımız devam etmektedir.

Kadınlarımız için verilen her mücadele demokrasimizin geleceği için de verilmektedir. Bu bakımdan hiçbir adımı yeterli görmüyor, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer alabilmesi adına ortaya koyduğumuz gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kadınların hakkını ihlal eden her türlü yaklaşımı ise en net biçimde reddediyoruz."

Gelişen, büyüyen, kalkınan ve dünya siyasetine yön veren Türkiye'yi kadın ve erkeklerin güçlü iş birliğiyle hep birlikte inşa ettiklerini vurgulayan Karaaslan, kadınları siyasetin öznesi gören ve destekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet yolculuğunu sürdürdüklerini kaydetti.

Kadınların hakkının verilmesine öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tarih boyunca kahramanlıklarıyla destan yazan, başarılarıyla örnek olan kadınları şükranla andığını ifade eden Karaaslan, Dünya Kadın Hakları Günü'nün de hakları ellerinden alınan, özgürlükleri kısıtlanan tüm kadınlar için güvenli ve adil bir dünyaya vesile olmasını diledi.

Kadın Hakları Günü, Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan'dan Dünya Kadın Hakları Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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