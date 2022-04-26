AK Parti'li Karaaslan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Karaaslan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

26.04.2022 16:23
AK Parti'li Karaaslan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan mesajında, gönül şehirlerine güzellikler getiren, on bir ayın sultanı ramazana veda etmeye hazırlanırken bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi'ne erişmenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Kendilerini bu mübarek zaman dilimine kavuşturan Allah'a hamdeden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Ramazan-ı şerifin rahmet, mağfiret ve bereket ikliminde sahur ve iftar sofralarında bir araya geldiğimiz Samsunlu hemşehrilerimizle ve vatandaşlarımızla bu kutlu vakitleri hakkıyla idrak etmenin gayreti içinde olduk. Dayanışmanın ve paylaşmanın güzelliklerini millet olarak yaşadık. İnancımızda ve kültürümüzde özel bir anlama sahip olan, toplum hayatını düzenleyen değerlerimizin yeniden hatırlanmasının vesilesi bu mübarek gecelerin kalplerimize inşirah getirmesi, sevgi, saygı, yardımlaşma, kardeşlik duygularımızı pekiştirmesi için dua ediyoruz."

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını da kınayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bu gecede yapılacak duaların milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın huzur ve esenliğine vesile olmasını niyaz ediyor, mazlum coğrafyalarda yaşanan zulmün bir an önce sona ermesini diliyoruz. İsrail'in, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve insanlığın kadim şehri Kudüs'e yönelik barbarca tavrını ve mütecaviz eylemlerini şiddetli şekilde kınıyor, Türkiye olarak daima Filistin'in yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. İdrak ve ihya edeceğimiz Leyle-i Kadir'in selametinin aziz milletimizi, mazlum coğrafyaları ve tüm insanlığı kuşatmasını yüce Mevla'mdan niyaz ediyor, sağlık içinde Ramazan Bayramı'na ulaşmamızı diliyorum."

YORUMLAR
500
Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti Canlı yayında Suriyeli kavgası! Mehmet Metiner, Sinan Oğan'a ve moderatöre sinirlenip stüdyoyu terk etti AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'dan, CHP'li Özel'e tepki AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz'dan, CHP'li Özel'e tepki

Milletvekili, Kadir Gecesi, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaya başlamıştı ki canlı yayın uyarısı geldi!
15:29 Maske kullanımı toplu taşıma ve hastaneler hariç kapalı alanlarda kaldırıldı
15:16 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Gezi kararları tepkisi: Utanılacak bir sonuç!
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 16:31:32. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Karaaslan'dan Kadir Gecesi mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement