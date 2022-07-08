AK Parti'li Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

08.07.2022 10:34
AK Parti'li Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, paylaşmanın, bir ve beraber olmanın, dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir bayrama daha sağlık içinde erişmenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek, kimsesizlerin kimsesi olmak ve bayram sevincini paylaşmak olduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Yaklaşmak anlamına gelen kurban, millet olma bilincini ve sevgi bağını kuvvetlendirmek bakımından eşsiz bir fırsattır. Kurban Bayramı bizi Rabb'imize yakınlaştırırken insanlığı ayakta tutan değerlerimizin yeniden hatırlanmasına vesile olmaktadır. Veren el olmayı en büyük hasletlerden biri olarak gören, paylaşmanın bereketine inanan bir inancın ve medeniyetin mensupları olarak Kurban Bayramı'nı ruhuna uygun şekilde yaşamak için hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaaslan, son yıllarda idrak edilen bayramları koronavirüs salgını nedeniyle insanların sevdiklerinden, yakınlarından uzak geçirmek durumunda kaldıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgını nedeniyle bayram sevincini yeterince hissedememiştik. Bugün de salgın tam anlamıyla hayatımızdan çıkmadığından tedbiri elden bırakmamak kaydıyla bayramımızı geçireceğiz. Kurban Bayramı'nda yollarda olan tüm vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını istirham ediyor, yollarının açık olmasını diliyorum. Bizler huzur içinde bir bayram geçirelim diye canlarını feda etmekten çekinmeyen, vatan uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın ülkemiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin ve milletimizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan'dan Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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