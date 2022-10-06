AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı Açıklaması

06.10.2022 15:18
AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Mevlit Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, rahmet peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği Mevlit Gecesi'ne bir kez daha erişmiş olmanın sevincini ve gönül huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Mevlid'in hayrına, bereketine ve esenliğine, insanlığın muhtaç olduğunu vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Kalplerimiz hayrıyla bereketiyle esenliğiyle insanlığı kuşatan bu mübarek gecenin huzuruyla dolu. Mevlit Gecesi'nde Hz. Peygamber'imizi muhabbetle anma, tefekkürle anlama gayretindeyiz. Peygamber efendimiz sabrıyla tevekkülüyle kulluğuyla merhametiyle yaşantısıyla hepimiz için örnektir. Asırlar önce insanlık nasıl onun rehberliğiyle hakikatle tanışmış ve hidayet yolunu bulmuşsa bugün de tevazu, şefkat, cömertlik, merhamet, adalet gibi değerleri öğreten ve sünneti seniyyesiyle rehber olan Peygamber'imiz, insanlık için en doğru örnektir."

Karaaslan, İslam aleminin Mevlit Gecesi'ni tebrik ederek, inanç ve kültürlerinde çok önemli bir yere sahip bu gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesine vesile olmasını diledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Karaaslan'dan 'Mevlit Kandili' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Karaaslan'dan "Mevlit Kandili" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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